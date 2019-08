Hoe munt slaan uit de goudhausse?

De goudprijs is voor het eerst in zes jaar boven 1.500 dollar per ounce gestegen. Het edelmetaal gedijt goed in een klimaat van handelsoorlogen, recessieangst en beursturbulentie.

De bekendste veilige haven van beleggers heeft een opmerkelijke comeback gemaakt. De goudprijs steeg sinds eind mei met 16 procent en overschreed vorige week voor het eerst sinds 2013 de psychologisch belangrijke grens van 1.500 dollar per ounce. Omgerekend kost een kilogram goud zowat 43.000 euro.

De klim van de goudprijs is het gevolg van een combinatie van factoren. In de eerste plaats heeft de handelsoorlog tussen de VS en China de vrees voor een recessie doen toenemen. De verslechtering van de groeivooruitzichten leidt wereldwijd tot renteverlagingen van de centrale banken. In verscheidene Europese landen, waar-onder België, zakte de langetermijnrente daardoor voor het eerst onder nul.

Als de korte- en langetermijnrente gelijk aan nul of negatief zijn, wordt goud aantrekkelijker als belegging, omdat cash of staatsobligaties niets meer opbrengen. ‘Beleggers krijgen geen rente meer op hun spaargeld’, zegt Alexandre Convent, bestuurder van de goudhandelaar Gold & Forex International. ‘Ze zoeken een alternatief om de koopkracht van hun beleggingsportefeuille op peil te houden. Een nieuw element is bezorgdheid over de gezondheid van de banken.’

Bovendien ondersteunen centrale banken nog op een andere manier de goudprijs. Ze kochten in het eerste halfjaar een recordhoeveelheid van 374 ton goud om hun reserves te diversifiëren, blijkt uit cijfers van de World Gold Council, een onderzoeksbureau.

Donald Trump

Jan Van Cutsem, stichter van de goudhandelaar The House, merkt op dat ook de zenuwachtigheid van beleggers de vraag naar goud stimuleert. ‘De Amerikaanse president Donald Trump is meestal de katalysator, maar ook onderliggende factoren spelen een rol. Er is nog geen duidelijkheid over de brexit en beleggers vrezen dat de nieuwe regering in België de belastingen op andere beleggingsproducten zal verhogen om het begrotingstekort terug te dringen.’

Goud kan ook bescherming bieden tegen een forse correctie op de financiële markten. ‘Alle factoren die de goudprijs kunnen ondersteunen komen samen’, zegt Jan Vergote, hoofd beleggingsstrategie van Belfius.

Convent zegt dat de verhandelde volumes sinds juni zowat 35 procent hoger zijn dan normaal. Van Cutsem stelt dat de vraag naar goud met zowat 30 procent is gestegen. ‘Ik ben van plan een grotere voorraad aan te leggen.’ Hij stipt aan dat beleggers meer staven dan munten kopen. ‘De munten worden schaarser, waardoor de premies stijgen.’ De premie is het verschil tussen de prijs die de koper betaalt voor een gouden munt en de waarde van het gewicht aan goud dat die munt bevat.

Vooruitzichten

De Luxemburgse vermogensbeheerder Ethenea ziet de goudprijs de komende drie tot zes maanden stijgen naar 1.550 à 1.600 dollar per ounce. ‘We gaan ervan uit dat de Amerikaanse langetermijnrente blijft dalen en dat beleggers nog meer investeren in goudtrackers.’ Dat zijn beursgenoteerde fondsen waarvan de koers de goudprijs schaduwt.

ABN AMRO daarentegen verwacht een terugval van de goudprijs in de nabije toekomst. ‘Wij denken dat de goudprijs in korte tijd te snel is gestegen en verwachten een correctie in de komende maanden’, zegt goudanaliste Georgette Boele. Zij ziet de goudprijs dalen naar 1.400 dollar tegen eind dit jaar.'

Boele is wel optimistisch over de vooruitzichten op wat langere termijn. ‘De centrale banken zullen hun monetair beleid blijven versoepelen en het uitstaand bedrag aan obligaties met een negatief rendement zal blijven stijgen. Bovendien zullen de centrale banken goud blijven kopen.’ De analiste voorspelt dat de goudprijs geleidelijk stijgt naar 1.600 dollar tegen december 2020.

Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, voorspelt nieuwe goudrecords de komende twee jaar. Het huidige record bedraagt 1.900 dollar per ounce en dateert van 5 september 2011. Het edelmetaal moet dus nog 21 procent stijgen om dat niveau te halen. De goudprijs uitgedrukt in euro daarentegen noteert slechts 1 procent onder zijn zeven jaar oude recordniveau van 1.378 euro.

Bij de grootbanken zijn zowel believers als non-believers. ‘Elke terugval is een koopopportuniteit’, zegt Gijsels. ‘Wij investeren 5 procent van sommige van onze portefeuilles in goud.’ Belfius zit op dezelfde golflengte. Vergote: ‘We investeren 4 tot 5 procent van de grote portefeuilles in goud.’ Hij beklemtoont dat dat een puur tactische beslissing is, die dus snel kan veranderen. ‘Op lange termijn levert goud minder op dan aandelen. Goud kan 20 tot 25 procent dalen als de rente een beetje stijgt.’

KBC staat terughoudend tegenover goud als belegging. Strateeg Dirk Thiels: ‘Ons advies is voorzichtig zijn, want de goudprijs is volatiel. Bij goed nieuws over het handelsconflict kan de goudprijs dalen.’

Munten, staven of...

De klassieke manier om in goud te beleggen is de aankoop van munten of staven. Sommige beleggers zweren bij fysiek goud omdat ze geen vertrouwen hebben in banken. U kunt fysiek goud kopen en verkopen bij gespecialiseerde handelaars. Dat kan ook bij BNP Paribas en Belfius. Bij ING kunt u alleen fysiek goud kopen of verkopen in de kantoren die een kassa hebben. Het gaat om een vijfde van de kantoren. Bij KBC kunt u niet terecht. Goud bewaren kost geld, want u moet een kluis kopen of huren.

U kunt ook beleggen in goud via trackers. Thiels waarschuwt voorzichtig te zijn met synthetische trackers. In tegenstelling tot fysieke trackers kopen synthetische trackers geen goud maar schaduwen ze de goudprijs via swaps. Daardoor loopt u als belegger een tegenpartijrisico. Goudtrackers rekenen net als anders trackers kosten aan. Bij SPDR Gold Shares, de grootste tracker, bedragen de jaarlijkse beheerskosten 0,4 procent, zegt Ethenea.

... goudmijnaandelen

Wie wil profiteren van een stijgende goudprijs, maar dan met een hefboom, kan aandelen kopen van goudmijnen. Terwijl de goudprijs dit jaar 18 procent steeg, spurtte de FTSE Goldmines Index, een graadmeter die de goudmijnproducenten traceert, 39 procent hoger. Een hefboom van meer dan twee dus.

Er zijn wel gigantische verschillen met een investering in fysiek goud. Goudstaven kunnen niet failliet gaan, ten prooi vallen aan stakingen, of ten onder gaan door wanbeheer of ongelukken. Goudmijnproducenten daarentegen zijn bedrijven. Als aandeelhouder kan je in het slechtste geval zelfs alles verliezen. Zoals bij gewone aandelen moet je een pak factoren in het oog houden bij de selectie van een goudmijn: de kwaliteit van het management en de mijnen, de winstgevendheid, de gezondheid van de balans of voor mijnen specifiek: de reserves in de grond.

Een individueel goudmijnaandeel kiezen is moeilijk en risicovol, zeker als het kleine of jonge bedrijven betreft. Om een nieuwe mijn te openen, is gigantisch veel kapitaal en tijd nodig. Het duurt gemiddeld 10 à 20 jaar tussen de ontdekking van een goudader en de exploitatie. Bovendien kunnen tal van problemen de operaties bemoeilijken, zoals milieuvergunningen, technische problemen, stakingen of politieke onrust in de landen waar de mijnen zich bevinden. Heel wat kleine beleggers hebben zich al verbrand aan individuele kleine goudmijnen.

Goudtrackers

Veel particuliere en zelfs professionele beleggers maken dan ook gebruik van Exchange Traded Funds (ETF’s) om in goudmijnen te investeren. Die beursgenoteerde ‘trackers’ bootsen indexen van goudmijnproducenten na, en bieden meteen een grote diversificatie. De grootste goudmijntracker ter wereld is de SPDR Gold Trust, met de ticker GLD en 41 miljard dollar onder beheer. Andere bekende trackers zijn iShares Gold Trust (ticker IAU), of de VanEck Vectors Gold Miners ETF met de ticker GDX, die de grote goudmijnaandelen volgt. Voor de kleinere gouddelvers kunt u terecht bij de VanEck Vector Junior Gold Miners ETF met de ticker GDXJ. Die index van kleinere mijnen heeft meestal een nog grotere hefboom op de goudprijs, aangezien het vaak om kleine, met veel schulden beladen bedrijven gaat.

Let bij alle trackers wel op waar u die koopt, want ze noteren op meerdere beurzen. Meestal is de Amerikaanse markt de thuisbasis, met de kleinste verschillen tussen bied- en laatkoersen.

Met een tracker koopt u zowel de toppers als de rode lantaarns in de sector. Daarom kopen de echte goudkevers onder de beleggers nog altijd het liefst individuele goudmijnproducenten.

De sector is onlangs helemaal hertekend door enkele megafusies. Door de langdurig lage goudprijs zagen sommige spelers in dat huwelijken sluiten de beste oplossing is om meer aandeelhouderswaarde te creëren. De meeste overnames werden niet in cash betaald, maar door de uitgifte van nieuwe aandelen.

Goudreuzen

’s Werelds grootste goudreus is Newmont Goldcorp, nadat Newmont in februari voor 10 miljard dollar Goldcorp heeft ingelijfd. Het aandeel hinkt echter achterop. Eind juli bleek uit de halfjaarcijfers dat de groep veel groei- en integratiepijnen kent. De winst bleef de helft achter op de verwachtingen. ‘Goldcorp heeft veel te lang veel te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van zijn mijnen, maar de technische knowhow en discipline van Newmont moeten dat euvel verhelpen’, zei topman Tom Palmer. Dat kost geld en tijd. De groep verlaagde zijn productieprognose van 7 naar 6,5 miljoen ounce voor dit jaar.

Het nummer twee in de sector, het Canadese Barrick Gold, scoort beter op de beurs. De integratie van het eind vorig jaar overgenomen Randgold loopt goed. De productie steeg in het tweede kwartaal met 27 procent. De groep verhoogde haar delfverwachting lichtjes naar 5,6 miljoen ounce. Zopas lanceerde Barrick een overnamebod op Acacia Mining, waarin het al de meerderheid had. Acacia zat in een belastingdispuut met de Tanzaniaanse overheid, maar Barrick betaalt 300 miljoen dollar om dat op te lossen. Acacia kreeg onlangs opnieuw de toelating om goud uit Tanzania te exporteren.

Barrick maakte lang Newmont het hof, maar dat weigerde op de vijandige vrijages in te gaan en noemde Barrick zelfs ‘wanhopig’. Uiteindelijk kwamen ze overeen hun belangrijke operaties in Nevada samen te voegen in een joint venture. De analisten loven Barrick vooral voor zijn focus op de rendabelste mijnen. De nieuwe CEO Mark Bristow wil voor 1,5 miljard dollar niet-strategische activa verkopen.

Let the good times roll voor deze klassieke veilige haven. RBC Capital

Volgens RBC Capital is de hausse van de goudmijnaandelen nog niet ten einde, met de dalende Amerikaanse langetermijnrente als grootste steun. ‘Let the good times roll voor deze klassieke veilige haven’, titelde de vermogensbeheerder deze week.

‘De timing voor goudmijnen lijkt de komende twaalf maanden perfect. De hogere goudprijs stut de marges en de cashgeneratie, maar de managementteams hebben nog geen mandaat om potentieel waardevernietigende acties voor de sector te ondernemen, zoals de uitbouw van extra mijncapaciteit. Daarvoor is de hausse nog niet lang genoeg bezig. Wij verwachten de komende twaalf maanden hogere cashflows, een snelle schuldafbouw en royalere dividenden.’

Favorieten

‘Een opkomend tij voert op korte termijn alle boten mee, maar op lange termijn zullen bepaalde aandelen grotere winnaars zijn’, nuanceert RBC Capital. Het beurshuis schuift drie favorieten naar voren. De eerste is de West-Afrikaanse producent Endeavour Mining, die op de beurs van Toronto noteert. ‘Met een nieuw management en enkele projecten die pas in productie zijn, is het bedrijf goed geplaatst om zijn cashflow sterk te laten stijgen’, zegt analist Wayne Lam.

De tweede tip is Anglogold Ashanti, de derde grootste goudmijngroep ter wereld. ‘De start-upmijn Obuasi zal tegen eind dit jaar het eerste goud delven. En de nieuwe CEO Kelvin Dushnisky zou weleens de Zuid-Afrikaanse activa en het Argentijnse project Cerro Vanguardia kunnen verkopen, waarmee het risicoprofiel zou verminderen’, zegt analist James Bell.

1,1 procent Deze week zakte de EuroStoxx50-index bijna 1 procent. Goud rukte 1,1 procent op.

De Canadese groep B2Gold, met vijf mijnen verspreid over de hele wereld, is de derde favoriet. Een hogere productie en fors lagere kosten lagen aan de basis van veel beter dan verwachte halfjaarcijfers.

Sommige analisten waarschuwen dat de goudprijs zijn hausse niet noodzakelijk voortzet. ‘Alles hangt af van de beurzen. Als die herstellen nu de handelsoorlog wat ontdooit, zie ik de goud- en zilverprijs een pauze nemen’, zegt Avi Gilburt, stichter van de site voor technische analyse ElliottWaveTrader. ‘Door de vlucht naar veilige havens was goud overkocht. Als de risico-appetijt herstelt, zullen de goudmijnaandelen corrigeren.'