Hoe president Erdogan de lira wil ondersteunen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een noodplan aangekondigd om de vrije val van de lira te stoppen en beleggers te beschermen.

Hoe werkt het plan?

Als de koersdaling van de lira tegenover harde westerse munten groter is dan de rente die spaarders krijgen op deposito's in lira zal het ministerie van Financiën de verliezen compenseren. Stel dat banken 15 procent rente betalen op een deposito met een looptijd van één jaar en de lira over dezelfde periode met 20 procent daalt. Dan betaalt de schatkist en dus de belastingbetaler het verschil.

Als de banken 15 procent rente betalen en de lira met meer dan 15 procent daalt, zal de schatkist het verschil bijpassen.

Erdogan hoopt dat de bevolking dankzij die bescherming geen lira's meer omzet in dollars of euro's en dat daardoor de lira stabiliseert. Het plan is van toepassing op deposito's van particulieren met een looptijd van drie tot twaalf maanden. De minimumrente is de basisrente van de centrale bank, die nu 14 procent bedraagt, en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.

Hoe moet dit de lira doen stijgen?

Als Turken deposito's in harde munt omzetten in lira, zal dat de lira ondersteunen. De vrije val van de lira heeft de inflatie boven 20 procent doen stijgen en de populariteit van Erdogan sterk doen dalen, zelfs bij zijn trouwste aanhangers. Meer dan de helft van alle deposito's bij Turkse banken zijn in harde munt en dus niet in lira.

Wat zijn de gevolgen voor de inflatie en overheidsfinanciën?

De overheid loopt een valutarisico op 3.300 miljard lira (228 miljard euro) aan deposito's van particulieren. Als de lira meer daalt dan de rente op deposito's, draait de schatkist op voor het verschil. Als de centrale bank geld drukt om die kosten te financieren, zal de inflatie stijgen.

Lost dit plan de kern van het probleem op?

'De lira zal volatiel blijven en onder druk blijven staan tot de rente een geloofwaardig anker vormt tegen inflatie', zegt Todd Schubert van Bank of Singapore. Hij verwijst daarmee naar de renteverlagingen van de centrale bank, die haar geloofwaardigheid hebben doen kelderen. Ook Brendan McKenna, valutastrateeg van de Amerikaanse bank Wells Fargo, merkt op dat Turkse instellingen weinig geloofwaardigheid hebben.

Wat zijn de risico's?