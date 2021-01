Hoe sterk is het Amerikaanse herstel?

Het Amerikaanse ministerie van Handel publiceert donderdag om 14.30 uur Belgische tijd cijfers over de economische groei in het vierde kwartaal. Economen verwachten dat de economische activiteit met 4,3 procent op jaarbasis is gestegen. Dat komt overeen met een groei van 1,1 procent kwartaal op kwartaal. Wellicht zijn vooral de investeringen en de export toegenomen.

Op middellange termijn staat de Amerikaanse economie er beter voor dan de Europese, zeker als we de vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) mogen geloven. Het IMF verhoogde woensdag de prognose voor de Amerikaanse groei in 2021 van 3,1 naar 5,1 procent. Daarbij verwees het naar het stimuluspakket van 900 miljard dollar dat het Congres in december goedkeurde. De vooruitzichten hielden geen rekening met de 1.900 miljard dollar extra die president Joe Biden in de economie wil pompen. Het IMF verwacht dat de economische activiteit in de VS in de tweede helft van 2021 weer het niveau van eind 2019 bereikt.