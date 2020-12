Hoe voelt Joe Sixpack zich in december?

Houdt de Amerikaanse consument er de moed in de belangrijkste maand van het jaar in?

Vrijdag om 16 uur brengt de Universiteit van Michigan haar index voor het consumentenvertrouwen naar buiten voor december. Dat is een belangrijk cijfer, want de winkeliers moeten het van december hebben. Een maand waarin alle Amerikanen normaliter stevig de knip - of de creditcard - trekken om een forse hoeveelheid kerstcadeaus te kopen voor vrienden en familie.

Het is dus van groot belang dat de Amerikanen moed weten te houden deze maand. Maar dat is niet gemakkelijk nu het aantal besmettingen in de VS weer stevig is opgelopen. Dat kan zorgen creƫren over de Amerikaanse economie, omdat staten door het stijgende aantal infecties weer meer coronabeperkende maatregelen opleggen.

Economen verwachten dat het sentiment onder de Amerikaanse consumenten toch wat is verslechterd. Ze voorspellen dat de index voor het vertrouwen van 76,9 naar 76 punten zakt.

Corona-angst

Voor de detailhandel - zaken die vaak niet beschikken over een uitgebreide onlineshop - is het ook nog eens belangrijk dat de Amerikanen daadwerkelijk naar de fysieke winkels gaan. Ook dat is niet vanzelfsprekend, omdat veel mensen bang zijn om bij het kopen van een exorbitant kerstcadeau besmet te raken met het virus.

Beursrally: 'Amazon beleeft een spetterende kerst'