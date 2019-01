Hoera, het gaat rotslecht

Bent u een pessimist, kankeraar of onophoudelijke mopperpot? Dan kon u zich deze week in de handen wrijven.

Zelden zo’n golf slecht nieuws gezien! In de VS heeft de shutdown alle records gebroken. Door het geruzie tussen president Donald Trump en de Democraten over de muur aan de Mexicaanse grens, worden 800.000 ambtenaren al meer dan vier weken niet betaald. Dat begint op de economie te wegen. Musea blijven dicht, geneesmiddelen raken niet goedgekeurd en omdat de beurswaakhond niet thuisgeeft, staan alle geplande beursintroducties on hold. Jamie Dimon, topman van de bankreus JPMorgan, waarschuwt dat er van de sterke Amerikaanse groei niets zal overblijven als de impasse een heel kwartaal aansleept.

De Chinezen voelen intussen de pijn van het handelsconflict met de VS. Hun export kelderde 4,4 procent in december en ze voerden 7,6 procent minder in. Ook in Europa lijkt het allemaal kommer en kwel. De Britse premier Theresa May - ‘Nay’ in parlementair jargon - kreeg een uppercut bij de stemming over haar brexitvoorstel. De chaos dreigt.

Ook de Duitsers zien af. Hun economie groeide in 2018 amper 1,5 procent, het traagste in vijf jaar. Het Duitse Wirtschaftswunder lijdt vooral onder de impasse in de auto-industrie. Nieuwe uitstootnormen waar de wagenbouwers niet aan kunnen voldoen, de ban op oude diesels in steeds meer steden en de vertraging in Azië leidden tot een massale overproductie waardoor er momenteel tienduizenden auto’s stof staan te vergaren op Duitse megaparkings. Misschien kunt u daardoor wel een mooie korting op de kop tikken tijdens het Autosalon. Wij raden de Duitse overheid aan iets meer terug te geven aan zijn inwoners, zodat die meer kunnen spenderen. Met een recordoverschot op de begroting van 1,7 procent van het bruto binnenland product (bbp) mogen Merkel en co. best wat minder zuinig zijn.

En wat deden de beurzen bij al die economische ellende? Die gingen voor de derde week op rij gezwind hoger. De markten kijken altijd vooruit, en beleggers ontwaarden sprankels van hoop waardoor ze konden wegkijken van de bevlekte achteruitkijkspiegel. China plant stimulusmaatregelen, dit keer voor de consumptie. De meeste economen gokken op een btw-verlaging. Als de Chinezen meer consumeren stut dat niet alleen de binnenlandse economie, maar zal het land ook meer invoeren, waardoor China tegemoet kan komen aan een belangrijke eis van de Amerikaanse president Donald Trump. De verwachting dat de nieuwe handelsgesprekken iets opleveren, is een van de grootste krachten achter het beursherstel.

De markt trekt zich ook op aan de mildere taal van de Amerikaanse centrale bank. Zeker nu de shutdown aansleept, zal die minder snel geneigd zijn de rente te verhogen. En de brexit? Nu de Britten de deal gekelderd hebben stijgt de hoop op uitstel, of zelfs een nieuw referendum. Het Britse pond kende met een klim van 1,5 procent zijn beste week sinds 2017. De beurswinst na de stemming toont dat er weer veel hoop in de markten zit. Dat betekent echter niet dat de beurzen de reële economie perfect voorspellen. Volgens een oud gezegde zagen de beurzen 9 van de laatste 5 recessies aankomen. Sinds de Grote Depressie in 1929 kende de Dow Jones al 29 berenmarkten (een daling van meer dan 20 procent) en 27 correcties boven 10 procent. Twee derde van de correcties ging niet gepaard met een recessie. Geschiedkundig is er dus slechts een kans van een op drie dat het dit keer wel zo ver komt.

Turks duwtje voor de Belgen

De verse hoop is ook gunstig voor de groeimarkten en hun munten. De Turkse lira noteert al 28 procent hoger dan het dieptepunt in de zomer. Ook al is dat nog steeds amper de helft van twee jaar geleden, het betekent toch een opsteker voor de Belgische bedrijven met Turkse activiteiten. De maker van pvc-profielen Deceuninck (-1,9%, 2,05 euro) haalde twee jaar geleden Pimas Plastik van de beurs van Istanboel, pootte een gloednieuwe megafabriek neer in Turkije en heeft er 3.300 exclusieve verkooppunten. Deceuninck haalt er superwinstmarges van 18 procent. Turkije is goed voor bijna de helft van de groepswinst.

Van Deceuninck vielen twee persberichten in de bus. In de eerste plaats gaat de groep overal de Deceuninck-merknaam gebruiken. Geen slechte zet, want zo kan het bedrijf volop profiteren van de sponsoring van het Deceuninck-Quick Step-wielerteam. Die moet de naamsbekendheid vergroten. Ten tweede begint de groep hoe langer hoe meer de ooit gehate aartsvijand te omarmen: aluminium. Deceuninck sluit een joint venture met een Poolse maker van aluminiumramen en -deuren. De groep loopt nog steeds hoog op met pvc - ‘het beste materiaal voor raam-, luik- en deurisolatie’ - maar ziet in dat het prijsverschil met aluminium steeds kleiner wordt. Het metaal werd sinds begin vorig jaar 18 procent goedkoper, pvc 5 procent duurder. In de pvc-markt vond een grote consolidatie plaats, en dat is nooit goed voor de prijzen.

Oprichter Benari Deceuninck zal zich door het zwichten voor aluminium niet omdraaien in zijn graf. Voor hij in plastics ging was hij in alles thuis. Hij startte als drukker van misboeken en organiseerde bedevaarttrips met de bus naar Lourdes. De referentieaandeelhouders geloven er alvast in. Topman Francis Van Eeckhout en Evelyn Deceuninck van de oprichtersfamilie maakten eind december allebei gebruik van de beurscorrectie om grote aandelenpakketten onder 2 euro bij te kopen.

De maker van industriële wasserijsystemen Jensen (-0,8%, 35,70 euro) verhoogde vorig jaar zijn belang in het Turkse Tolon, dat eenvoudiger machines maakt, tot 43 procent en heeft een optie om tot 49 procent te gaan. De Turkse fabriek werd gevoelig uitgebreid. Er rollen onder meer wasmachines voor wasserijen van de band. Tolon heeft ook baat bij een lage lira, want het bedrijf voert vanuit Turkije naar 32 landen uit.

