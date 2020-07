Hoeveel banen creëerden de VS in juni?

Volgens een peiling van het persbureau Bloomberg rekenen economen op 3,1 miljoen extra banen. De economen van ING zijn wat optimistischer en gaan uit van een toename met 3,5 miljoen jobs. 'Door de heropening in meerdere staten zouden we een forse klim moeten zien van het aantal banen dat de Amerikaanse economie in juni creëerde.'

Niet euforisch

Toch zijn de ING-economen ook niet euforisch. 'Miljoenen Amerikanen zitten zonder werk. En de Google Mobility-index wijst in belangrijke staten als New York nog altijd op een lager dan normale activiteit bij gezinnen en ondernemers. '

Inmiddels dreigt nog een ander risico voor de banenmarkt: de tweede coronagolf. Want in tegenstelling tot Europa laten de VS geen dalend aantal nieuwe besmettingen zien. Vooral in de zuidelijke en westelijke staten loopt het dagelijkse aantal nieuwe infecties zeer snel op.