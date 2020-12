Hoeveel vertrouwen heeft Joe Sixpack?

De tweede corinagolf dreigt het vertrouwen van de Amerikaanse consument een knauw te geven.

Woensdag brengt de Universiteit van Michigan haar indicator voor het consumentenvertrouwen naar buiten (16.00 uur). Economen verwachten dat de graadmeter in december op 81,1 punten zal uitkomen. In oktober stond de barometer nog op 81,8 punten.

Veel Amerikanen twijfelen om naar de winkels te gaan uit angst besmet te worden met het virus.

Dat consumenten somberder zijn dan in oktober is niet vreemd. De VS worden op dit moment hevig getroffen door een tweede golf van het coronavirus. De snel oplopende besmettingen dwingen de afzonderlijke staten om strengere maatregelen te nemen om de besmettingsgraad af te remmen. Dat heeft zijn weerslag op de economie en dat weten ook de Amerikaanse consumenten. En wie vreest voor zijn baan zal nu eenmaal minder snel geld uitgeven.

Het is nochtans wel belangrijk dat de Amerikanen deze maand hun geld laten rollen, want de persoonlijke consumptie is de belangrijkste motor van de Amerikaanse economie. De verwachting is dat de detailhandel pijn zal lijden door de tweede golf. Veel Amerikanen twijfelen om naar de winkels te gaan uit angst besmet te worden met het virus. Daarom kopen velen online bij grote spelers als Amazon.