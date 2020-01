Hoger plafond pensioensparen geen succes

Slechts een kleine minderheid van de pensioenspaarders heeft in 2019 het hoger maximumbedrag van 1.260 euro gespaard, blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Pensioenspaarders hebben sinds 2018 twee opties. Ze kunnen net als vroeger een lager bedrag sparen met een fiscaal voordeel van 30 procent of een hoger bedrag met een fiscaal voordeel van 25 procent. In 2019 bedroeg het lage plafond 980 euro en hoge plafond 1.260 euro.

In 2019 waren voor het tweede jaar op rij weinig pensioenspaarders bereid meer te sparen en vrede te nemen met een fiscaal voordeel van 25 procent.

Bij BNP Paribas Forts kozen slechts 6,9 procent van de spaarders met een pensioenspaarfonds en 3,5 procent van de spaarders met een verzekering voor het hoge plafond, tegenover respectievelijk 6 en 3,4 procent in 2018.

Oudere spaarders

Ook bij middelgrote banken is de populariteit van het hoog plafond beperkt. De percentages variƫren van 2,3 procent bij Crelan tot 6 procent bij Argenta.

AXA Bank signaleert dat het percentage van de spaarders dat koos voor het hoogste plafond is gedaald van 8 procent in 2018 naar 5,4 procent in 2019. Belfius en AXA merken op dat vooral oudere spaarders het hoogste plafond kiezen.