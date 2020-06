'Hogere overheidsbestedingen moeten tijdelijk zijn'

Door de quarantainemaatregelen die de Europese overheden moesten nemen, moesten veel bedrijven en fabrieken sluiten. Het gevolg was een plotselinge stilstand van de inkomsten van veel bedrijven, terwijl de vaste kosten (rente, lonen etc.) doorliepen. De consequentie dreigde te zijn dat bedrijven niet meer aan hun betalingen zouden voldoen en dat er massale ontslagen zouden vallen. Om die reden hebben eurolanden en masse stimuleringsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg cash in zijn zakken behield. Het gevolg is echter wel een forse stijging van de overheidsschuld.