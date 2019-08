'Hongkong is Zwarte Zwaan'

De chaos in Hongkong bedreigt niet alleen de stabiliteit van de stad zelf en van China. Ook de wereldwijde beurzen en economie lopen gevaar door het conflict.

In Hongkong, het kleine stukje yang in een heleboel yin, woedt op dit moment een strijd tussen demonstranten en politie. De beurzen zijn er niet gerust op en dat lijkt terecht. Hongkong is een belangrijk financieel centrum. Daarmee kan het de katalysator zijn voor een nieuwe crisis.

De opbouw van schadelijke elementen de wereldeconomie is al maanden bezig. Al sinds eind vorig jaar zien we een wereldwijde groeivertraging. Daarnaast zijn we de afgelopen maanden getuige geweest van een steeds verder escalerend handelsconflict. Onlangs bereikte de relatie tussen de VS en China nog een nieuw dieptepunt, omdat de Amerikaanse president Donald Trump met nieuwe tarieven op Chinese exportproducten op de proppen kwam. China sloeg terug door de invoer van Amerikaanse landbouwproducten te stoppen.

En nu dreigt de Hongkongse chaos de katalysator te worden die de reactie tussen de verschillende schadelijke elementen kan versnellen. Hoe flink de situatie uit de klauwen aan het lopen is bleek maandag. Toen legde een grote groep demonstranten de luchthaven lam, waardoor de directie van de luchthaven genoodzaakt was alle vluchten te schrappen. Een gevaarlijke ontwikkeling in een van de grootste financiële centra van de wereld.

Financieel centrum

Hongkong kon uitgroeien tot zo'n sterk financieel centrum door zijn sterke instellingen en goed ontwikkelde rechtssysteem. Om die reden heeft het een hogere kredietstatus dan China en erkennen toezichthouders van ontwikkelde landen ook de Hongkongse aandelenbeurs als 'ontwikkeld'. De aandelenmarkt is ook de vierde grootste van de wereld, waarmee ze groter is dan de Londense beurs.

Daarnaast is Hongkong een belangrijke verbinding van China met de wereld, omdat het land zelf op financieel vlak erg gesloten is. The Economist meldde onlangs dat ongeveer 70 procent van het kapitaal dat in Hongkong wordt opgehaald bedoeld is voor Chinese bedrijven. Bij een escalatie dreigt deze belangrijke link weg te vallen, wat ook de groei van China in gevaar kan brengen.

Zwarte Zwaan

Steve Eisman - de belegger die naam maakte omdat hij de crash van de Amerikaanse huizenmarkt voorspelde - denkt dat Hongkong een zogenaamde 'Zwarte Zwaan' kan zijn. Dat is een onverwachte gebeurtenis die grote negatieve financiële of economische gevolgen kan hebben.

'Ik denk dat de potentiële Zwarte Zwaan, als er op dit moment een Zwarte Zwaan is, de chaos in Hongkong is. Als de chaos verder escaleert, dan zal dat een impact hebben op de wereldwijde economie', zegt Eisman tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC. De grootste zorg van de meesterbelegger is dat de onrust in Hongkong een mogelijke handelsdeal in gevaar kan brengen.