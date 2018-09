Hoofd Britse centrale bank Mark Carney blijft aan tot 2020

Er komt een einde aan de speculatie over een mogelijke machtswissel aan de top van de Britse centrale bank. Huidig voorzitter Mark Carney mag op post blijven tot januari 2020, dat liet de Britse minister van Financiën Philip Hammond weten.

Dat betekent dat de Canadees, die normaal most opstappen in juni 2019, de Britse economie in goede banen moet leiden na de brexit. De deadline voor de brexit loopt af in maart volgend jaar.

Carney is echter geen onbesproken figuur. Zijn voorstanders loven hem als een bron van stabiliteit in het woelig politiek vaarwater waarin het Verenigd Koninkrijk zich momenteel bevindt. Zijn tegenstanders vinden dan weer dat hij zich te veel in het politieke debat mengt.

De voorbije weken deden geruchten de ronde dat Carney zijn termijn zou verlengen. Vorige week zei hij aan parlementsleden dat hij gesprekken voerde over een mogelijke verlenging maar hij weigerde details te geven.

Het is niet de eerste keer dat de termijn van Carney verlengd wordt. In 2012 kwam hij aan het hoofd van de centrale bank. Hij had eerder aangegeven geen interesse te hebben voor de job maar ging akkoord met een termijn van 5 jaar. De gebruikelijke termijn is 8 jaar.