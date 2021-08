Hoogste inflatie in tien jaar uitdaging voor ECB

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3 procent, het hoogste peil sinds 2011. De Europese Centrale Bank (ECB) gelooft dat de hoge inflatie tijdelijk is.

De levensduurte in de eurozone stijgt sneller dan verwacht. De inflatie in de eurozone steeg in augustus naar 3 procent, tegenover 2,2 procent in juli. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Economen hadden 2,7 procent inflatie voorspeld. De kerninflatie, zonder voeding en energie, klom naar 1,6 procent, versus 0,7 procent.

De fors toename van de inflatie in augustus is het gevolg van verscheidene factoren. De stijging van de energieprijzen versnelde naar 15,4 procent jaar op jaar, tegenover 14,3 procent. De prijzen van niet-energetische goederen stegen met 2,7 procent in plaats van 0,7 procent. Dat is onder meer een gevolg van de verschuiving van de koopjesperiode. Vorig jaar hebben verscheidene landen als gevolg van de coronacrisis de zomersolden uitgesteld van juli naar augustus.

De toename van de inflatie is onder meer te wijten aan de forse stijging van de energieprijzen en verschuiving van de koopjesperiode vorig jaar.

Bovendien blijft de tijdelijke Duitse btw-verlaging in de tweede helft van vorig jaar een rol spelen. Dat effect krikt de Europese inflatie nog tot eind dit jaar op.

De inflatie in de eurozone is nu veel hoger dan doelstelling van de ECB. Frankfurt streeft naar een inflatie van 2 procent op middellange termijn.

De ECB gelooft dat de hoge inflatie tijdelijk is en in 2022 weer onder de doelstelling van 2 procent daalt. Daarom lijkt ze niet gehaast om de stimulus af te bouwen. De ECB vergadert volgende week donderdag en beslist dan of ze ook in het vierde kwartaal veel obligaties blijft aankopen. Die aankopen moeten de langetermijnrente drukken en het economisch herstel ondersteunen.