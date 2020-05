Hoogtevrees en handelsspanningen nekken beurzen...

De beurzen zijn mei in mineur gestart. De heropflakkering van de handelsoorlog tussen de VS en China, enkele zwakke resultaten en de vrees dat de koersen een te grote voorsprong op de economie hebben genomen deden beleggers massaal op de verkoopknop drukken.

‘Sell in May and go away' luidt een eeuwenoude Londense beurswijsheid die de beleggers maandag in de praktijk brachten. De EuroStoxx50-index tuimelde 4 procent. De Bel20 speelde 4,7 procent kwijt.

Beleggers vrezen in de eerste plaats een nieuwe handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Na de Amerikaanse president Donald Trump gaf ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo Peking de schuld voor de pandemie. Volgens hem zijn er ‘immense bewijzen’ dat het virus in een laboratorium van het Instituut voor Virologie in Wuhan gecreëerd is. De VS overwegen sancties tegen China.

‘Het risico op een Koude Oorlog tussen de twee naties neemt toe', stelt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid vast. ‘De terugkeer naar een handelsoorlog kan nog veel meer schade - aan beide zijden - aanrichten dan versie 1.0’, waarschuwt ING-econome Iris Pang.

Daarnaast wordt hoe langer hoe meer duidelijk hoe zwaar de pandemie op de economie inhakt. Morgan Stanley schat dat de economie van de eurozone in 2020 met 11 procent krimpt. Gisteren maakte Hongkong bekend dat de economie in het eerste kwartaal 8,9 procent in elkaar stuikte.

Desastreuze cijfers

Veel bedrijven, vooral dan in zwaar getroffen sectoren als de luchtvaart, het toerisme en de kleinhandel, maken desastreuze cijfers bekend. Een toename van de wanbetalingen kan ook de banken in de problemen brengen. Volgens de krant Financial Times zullen Europese en Amerikaanse grootbanken over het eerste kwartaal 50 miljard dollar provisies op probleemkredieten boeken.

-15% Winstdaling De bedrijven uit de S&P500-index rapporteerden een gemiddelde winstdaling met 15 procent in het eerste kwartaal.

De Amerikaanse bedrijven die al kwartaalresultaten vrijgaven, zagen hun winst gemiddeld 15 procent zakken. Voor de crisis dachten analisten nog aan een stijging met 4 procent. Dit kwartaal wordt nog veel slechter, omdat grote delen van de Amerikaanse economie pas eind maart in lockdown gingen.

Beleggers krijgen daarom hoogtevrees. Hoewel de centrale banken en de overheden met nooit geziene stimuli komen, rechtvaardigt dat volgens veel analisten het snelle herstel van de koersen niet. April was met een klim van 13 procent de beste maand voor Wall Street sinds 1987. Vorige week noteerde de S&P500-index nog amper 10 procent onder het peil van eind december, wat slechts een milde correctie betekent.

Structurele schade

De luchtvaartsector keert mogelijk nooit meer terug naar 2019. Warren Buffett Voorzitter Berkshire Hathaway

Stilaan groeit het besef dat de crisis structurele schade aanricht. Superbelegger Warren Buffett zei dat hij al zijn luchtvaartaandelen heeft gedumpt, omdat de sector 'mogelijk nooit meer terugkeert naar 2019'. Hij vreest dat de luchtvaartmaatschappijen een groot deel van hun vloot blijvend aan de kant moeten zetten.

En zelfs bedrijven die van de crisis zouden moeten profiteren stellen teleur. Eind vorig week meldde de onlinereus Amazon dat de operationele winst ondanks een 26 procent hogere omzet een tiende kromp. Amazon ziet de kosten voor logistiek, extra personeel en de bescherming van de werknemers exploderen. Maandag biechtte PostNL een halvering van de bedrijfswinst op.