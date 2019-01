Hoop op Chinese stimuli haalt autosector uit verdomhoekje

De autoverkoop in China zakte in 2018 voor het eerst in 20 jaar. Peking plant maatregelen om de verkoop te ondersteunen. Hoop op beterschap doet de zwaar getroffen sector herleven.

De Chinezen kochten vorig jaar 22,7 miljoen auto's. China blijft de grootste markt ter wereld, maar zag wel een daling met 6 procent tegenover 2017. De Chinese consument trok de buikriem aan door de verzwakkende industrie en de vrees voor nog meer tumult door de handelsoorlog met de VS. December was met een crash van 19 procent zelfs een ware horrormaand. Verschillende autofabrikanten schroefden hun productie terug, Jaguar Land Rover sloot tijdelijk een fabriek en het Japanse Suzuki besliste China helemaal te verlaten.

Ook in Europa verslechteren de verkoopcijfers snel. In het VK kelderde de verkoop vorig jaar met 6,8 procent, de grootste terugval sinds de crisis van 2008. De Fransen kochten in december 15 procent minder wagens. De protesten van de gele hesjes doen het vertrouwen er geen goed. Er zijn nog geen jaarcijfers beschikbaar voor heel Europa, maar de kans is groot dat er van de bescheiden klim met 0,8 procent over de eerste elf maanden niet veel overschiet. November was met een daling van 8 procent al de derde maand op rij waarin de Europeanen minder wagens kochten.

Nieuwe dieselnormen

De EU heeft dat voor een deel aan zichzelf te wijten. Heel wat fabrikanten waren niet klaar voor de invoering van de nieuwe emissienormen voor diesels, waardoor veel modellen plots niet meer verkoopbaar waren. De Europese auto-industrie voelt bovendien de wereldwijde vertraging. Europa voert voor 90 miljard euro meer wagens uit dan ze er invoert. Met 13,3 miljoen werknemers is de sector goed voor 6,1 procent van de werkgelegenheid.

Er zit al veel slecht nieuws verrekend in de koersen van de autobouwers en hun toeleveranciers. Vorig jaar droeg de sector met een neergang van 28 procent de rode lantaarn in Europa. Sinds Nieuwjaar is hij echter de primus met een klim van 6,2 procent.

Steunmaatregelen

De beurs kijkt altijd vooruit en ontwaart stilaan beterschap. Beurshuis Evercore ISI

‘De beurs kijkt altijd vooruit en ontwaart stilaan beterschap’, stelt het beurshuis Evercore ISI. ‘Het lijkt erop dat Peking maatregelen voorbereidt om de sector een duwtje in de rug te geven. De overheid is vooral bereid om de bewoners buiten de grote steden aan te zetten een wagen te kopen, want op het platteland is de penetratie van auto's nog laag. Dat zal vooral de markt voor kleinere wagens ondersteunen.’ Gisteren bevestigde een overheidsfunctionaris dat er maatregelen worden uitgerold om de verkoop van auto's en huishoudgoederen te ondersteunen.

Ook de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China doet de sector heropleven. Peking schroeft alvast de vergeldingsmaatregel terug die het invoertarief op Amerikaanse wagens verhoogde van 15 naar 40 procent. De extra taks trof niet alleen Amerikaanse autobouwers, maar ook de modellen die uit de Amerikaanse fabrieken van Daimler en BMW van de band rollen en naar China worden geëxporteerd.

FCA grote winnaar in VS

In de VS, de tweede grootste markt ter wereld, doet de autosector het trouwens nog goed. De verkoop steeg er vorig jaar met 0,6 procent, gedragen door het succes van Jeeps en Ram-pickups van de Fiat Chrysler-groep (FCA). FCA verkocht er 8 procent meer. Ford en GM gingen daarentegen licht achteruit. ‘Ondanks de turbulentie op de markten, suggereren onze data dat we ons op solide grond bevinden voor een sterk 2019’, zei hoofdeconoom Emily Kolinski van Ford dinsdag. December was alvast de op een na beste maand van het jaar voor de Amerikaanse autoverkoop.

Uitdagingen groot

Tegen vijf keer de winst en een dividendrendement van 4,1 procent kan je de autosector bezwaarlijk duur noemen.