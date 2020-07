Hoop op Europees akkoord geeft euro duw in de rug

De euro stijgt maandag naar het hoogste peil in vier maanden.

De wisselmarkt gelooft dat de Europese staatshoofden en regeringleiders de komende uren een akkoord bereiken over een herstelfonds van 750 miljard euro. De euro steeg maandag even naar 1,1467 dollar en bereikte daarmee het hoogste peil sinds maart.

Het exacte bedrag is minder belangrijk dan het akkoord.

Een deal zou het vertrouwen in de euro stimuleren, zegt Mike Bell, marktstrateeg van de Amerikaanse bank JPMorgan. 'Het exacte bedrag is minder relevant dan het akkoord.' Het herstelfonds zal vooral de landen helpen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Op die manier wil de Europese Unie voorkomen dat de pandemie de economische verschillen tussen de sterke en zwakke lidstaten vergroot.

Er ligt een voorstel op tafel voor een fonds van 750 miljard euro, waarvan 390 miljard euro subsidies en 360 miljard goedkope leningen. Sommige analisten merken op dat hoe kleiner het aandeel van de subsidies, hoe slechter dat is voor de euro. De reden is dat nieuwe leningen de hoge schuldgraad van landen als Italiƫ nog verhogen.

Zuinige landen

In het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commisie waren voor 500 miljard subsidies voorzien en 250 miljard leningen. Maar de vier zuinige landen onder leiding van Nederland vonden die verdeling onaanvaardbaar.

'Belangrijk op korte termijn is dat de markt gelooft dat het vangnet van de Europese Centrale Bank intact is en dat het risico van een splitsing van Europa klein blijft', zegt George Saravelos van Deutsche Bank. 'Een akkoord over het fonds realiseert beide.'