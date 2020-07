Hoop op extra stimulus zet Wall Street hoger

Na twee verliesdagen en een vlakke start noteren de Amerikaanse beurzen op winst. Beleggers hopen op een nieuw rondje stimulus en een milde Federal Reserve om de economie weer in ruimer vaarwater te krijgen.

De Republikeinen in de Senaat zouden vandaag een nieuw hulppakket ter waarde van 1.000 miljard dollar voorstellen dat samen met het Witte Huis werd uitgedokterd. Daarover moeten ze dan verder onderhandelen met de Democraten. De verse stimulus moet helpen om de periode te overbruggen tot een behandeling of een vaccin tegen corona beschikbaar is.

Dat het aantal coronabesmettingen in de VS blijft toenemen en de Amerikaans-Chinese betrekkingen verslechteren, verschuift naar de achtergrond. Toch is er heel wat onzekerheid, wat sommige beleggers richting veilige havens drijft. De goudprijs bereikt zo een nieuwe recordhoogte.

Omstreeks 17 uur noteert de Dow Jones 0,5 procent hoger en de S&P500 0,6 procent. De Nasdaq Composite zet een betere prestatie neer met 1,2 procent winst.

Vier van de vijf FAANG-aandelen komen deze weken met kwartaalcijfers en staan daardoor extra in de aandacht. Apple stijgt 2 procent, Amazon.com gaat eveneens 2 procent hoger, Facebook schrijft 0,9 procent bij en Alphabet klimt 1,4 procent.

29 procent minder omzet

Een flinke daler is Hasbro dat 6,8 procent laat liggen. Ondanks een sterke vraag naar bordspellen is de omzet van Hasbro in het tweede kwartaal op pro forma-basis met 29 procent gekelderd tot 860,3 miljoen dollar. De maker van het Monopoly-spel gaat zo onder de lat door: analisten hadden 922 miljoen dollar verwacht.

Gesloten winkels, een tekort aan sommige producten door verstoringen in de bevoorradingsketen en latere voorraden speelden Hasbro parten. Gezien de lockdowns in grote delen van de wereld is het niet verwonderlijk dat bijna 30 procent van de verkoop van speelgoed en spelletjes online gebeurde.

Over het op 28 juni afgesloten kwartaal boekte Hasbro een nettoverlies van 33,9 miljoen dollar of 25 cent per aandeel. Een jaar eerder was er nog 13,4 miljoen dollar winst, goed voor 11 cent per aandeel. Zonder uitzonderlijke elementen bedroeg de winst 2 dollarcent per aandeel. Dat is veel minder dan de 23 cent die analisten volgens Refinitiv hadden verwacht.

Pessina

Walgreens Boots Alliance verliest 2,9 procent. Topman Stefano Pessina is van plan zijn CEO-opdracht neer te leggen, maar zou wel uitvoerend voorzitter worden eens een nieuwe CEO is benoemd.