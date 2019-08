Hoop op forse stimulus ECB duwt rente lager dan ooit

Het pakket maatregelen waarover de ECB op 12 september een beslissing neemt, moet ‘veel impact hebben en significant zijn’, zei Rehn in een interview met The Wall Street Journal. Hij merkte op dat het beter is meer te doen dan wat de markt verwacht dan minder. Rehn sluit niet uit dat de ECB aandelen zal kopen, maar zei dat de beslissing afhangt van een analyse van medewerkers van de centrale bank.

De toenemende speculatie over een forse versoepeling van het monetair beleid stuurde in verscheidene landen van de eurozone de langetermijnrente naar een historisch dieptepunt. De Belgische tienjaarsrente zakte naar -0,39 procent, de Duitse naar -0,71 procent. De euro brokkelde af tot 1,11 dollar.

De oproep van Rehn volgt op de publicatie van tegenvallende economische cijfers. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,1 procent, bleek woensdag. De krimp was vooral te wijten aan de daling van de uitvoer. Duitsland heeft als grote exporteur veel last van de tragere groei van de Chinese en de wereldeconomie. In China vertraagde de groei van de industriële productie tot het laagste peil sinds 2002 doordat het land worstelt met de gevolgen van de handelsoorlog met de VS.