Hoop op goede handelsgesprekken pept Wall Street wat op

Apple-topman Tim Cook poseert voor een selfie met een bezoeker op een event in zijn thuisbasis Cupertino. Volgens Cook is de verkoop van de iPhone 11 goed van start gegaan.

In New York hopen beleggers dat de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken, die over een tiental dagen worden hervat, vooruitgang zullen boeken. Fannie en Freddie staan in het zonnetje.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen duidelijk in de min – de S&P500 zakte 0,5 procent, de Nasdaq Composite 1,1 procent – door een bericht dat de regering-Trump overwoog om Chinese bedrijven te weren van de Amerikaanse beurzen. Peter Navarro, de handelsadviseur van het Witte Huis, deed het bericht van Bloomberg maandag echter af als ‘fake news’. Hij had het zelfs over ‘onverantwoorde journalistiek’.

Beursspecialisten waarschuwden ook voor ernstige repercussies mochten de VS dergelijke maatregelen overwegen. Het zou China er bijvoorbeeld kunnen toe aanzetten Amerikaans staatspapier te verkopen, wat druk zou zetten op de obligatiemarkt.

De onrust hierrond lijkt nu verdwenen en beleggers leven op hoop dat er eindelijk schot komt in de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. Ze worden rond 10 oktober op hoog niveau hervat. De komende week ligt het openbaar leven in China stil door de festiviteiten rond 70 jaar Volksrepubliek.

Omstreeks 17.10 uur Belgische tijd wint de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 0,4 procent. De Nasdaq Composite zit op dezelfde golflengte met 0,3 procent winst.

iPhone 11

Een van de techreuzen die hoger gaat, is Apple (+1,5%). In een gesprek met het Duitse boulevardblad Bild zei Tim Cook, de CEO van Apple, dat de verkoop van de iPhone 11 goed van start is gegaan. Cijfers noemde hij niet. Een andere steun krijgt Apple van JP Morgan, dat zijn ramingen voor de iPhone-verzendingsvolumes heeft opgetrokken.

In het zog van Apple gaan ook andere technologiewaarden hoger: Netflix stijgt 1,7 procent en eBay 1 procent.

Ook Chinese bedrijven die in New York noteren, doen het goed. Dat er momenteel niet aan gedacht wordt hun notering te schrappen, zorgt voor opluchting. E-commerce-reus Alibaba gaat 1,3 procent hoger en het internetconcern Baidu 1,5 procent.

Fannie en Freddie

Stevige klimmers zijn Freddie Mac en Fannie Mae , die 2,9 en 3,7 procent aandikken. De twee cruciale spelers op de Amerikaanse hypotheekleningenmarkt moesten te midden de financiële crisis door de overheid gered worden en staan sindsdien onder staatstoezicht.