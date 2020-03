Hoop stuurt Bel20 naar beste dag in tien jaar

Een cocktail van hoopvolle berichten deed de Europese beurzen met zelden geziene winstcijfers afsluiten. De Bel20-index spurtte 7,6 procent hoger, de grootste dagwinst in tien jaar. De EuroStoxx50 won zelfs 9,2 procent.

De chaotische bewegingen op de markten duren voort. Na enkele weken met desastreus nieuws trokken de beleggers zich op aan enkele hoopvolle berichten. Bij de opening van de Europese beurzen waren er al forse winsten in Azië. China meldde dat het de coronacrisis heeft weten te bedwingen. Het economische leven in Wuhan, de stad waar het virus opdook, is weer opgestart. Inwoners uit de provincie Hubei mogen weer naar de rest van China reizen. Dat bewijst dat de overheid met strenge lockdownmaatregelen het virus kan overwinnen.

Daarnaast was er goed nieuws uit Italië. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalde er twee dagen na elkaar, wat sommigen deed besluiten dat de piek er achter de rug is. Na het sluiten van de Europese beurzen meldde Italië echter weer een forse stijging van het aantal doden. Er vielen 743 slachtoffers in één dag.

Amerikaanse stimulus

De rally op de Europese markten kwam nog meer op dreef in de namiddag, dankzij berichten dat de regering-Trump dicht bij een akkoord staat met het Congres over een stimuluspakket van minstens 1.600 miljard dollar. De nooit geziene injectie in de Amerikaanse economie moet een economisch armageddon voorkomen. Maandag had de centrale bank al haar duit in het zakje gedaan. De Federal Reserve gaat voor een onbeperkt bedrag staatsobligaties en hypotheekschulden kopen, en pakt uit met steunprogramma's om de kredieten naar de gezinnen, de bedrijven, de 50 staten en de lokale overheden te laten stromen. De stimulus is nooit gezien.

Voor de Europese beurzen was de hoop op een overwinning op het virus en de geruststelling dat de autoriteiten er alles aan zullen doen om een depressie te voorkomen van groter belang dan desastreuze cijfers over het ondernemersvertrouwen. De financiële markten kijken steeds vooruit. Ze zagen ook de impact van het virus sneller aankomen dan de ondernemers en de politici.

De Europese Purchasing Managers-indicator, die het ondernemersvertrouwen weergeeft, zakte met 20,2 punten naar 31,4. Dat is het laagste peil sinds het begin van de statistieken in 1998. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de activiteit in de privésector. Het vorige dieptepunt bedroeg 36,2 punten en dateert van februari 2009, net na de piek van de financiële crisis.

De krimp van de economie is veel groter dan verwacht. 'De indicator van maart wijst op een daling van het bruto binnenlands product met 2 procent op kwartaalbasis', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. Ook in de VS viel de PMI-indicator meer terug dan gevreesd. De index zakte naar het laagste peil sinds oktober 2009.

