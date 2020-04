'Hoopgevende data voor virusremmer Gilead'

De eerste indicaties van een studie in Chicago lijken te bevestigen dat remdesivir één van de meest beloftevolle middelen kan zijn om covid-19 patiënten te behandelen.

Een ziekenhuis in Chicago boekt in de eerste onderzoeksresultaten bij de behandeling van coronapatiënten beloftevolle resultaten met remdesivir, de virusremmer van Gilead Sciences , in België bekend als de onderzoekspartner van Galapagos. Bijna alle patiënten in de tests boekten een snelle verbetering in koorts en ademhaling en konden na minder dan een week uit het ziekenhuis ontslagen worden.

Dat schrijft Stat, een online nieuwssite gespecialiseerd in medische berichtgeving. De site werd in 2015 gelanceerd met fondsen van John Henry, de miljardair die ook eigenaar is van de krant Boston Globe en de sportteams Boston Red Sox (honkbal) en Liverpool FC (voetbal). Initieel vooral om de belangrijke biotechsector in en rond Boston te coveren, maar Stat schrijft via onderzoeksjournaliste Helen Branswell al sinds de jaarwisseling over de covid-19 crisis en heeft zo zijn reputatie nog fors versterkt.

De University of Chicago heeft 125 patiënten ingeschreven voor de derde (en laatste) klinische testfase van Gilead voor remdesivir. Van die 125 vertoonden er 113 ernstige symptomen. 'Het beste nieuws is dat de meest van onze patiënten al het ziekenhuis mochten verlaten. Slechts twee patiënten zijn overleden', citeert Stat de behandelende arts Kathleen Mullane. Mullane maakte de commentaren in een interne video voor kaderleden van het universitair ziekenhuis.

Remdesivir staat al sinds begin februari, toen het virus nog vooral een Chinese in plaats van mondiale gezondheidscrisis leek, op de radar als potentieel één van de meest beloftevolle middelen om covid-19 patiënten te behandelen. Het experimenteel middel werd oorspronkelijk ontwikkeld als virusremmer tegen ebola, maar haalde het nooit tot op de markt.

Op Wall Street is sinds de eerste berichten over remdesivir de beurswaarde van Gilead met zo'n 15 miljard dollar gestegen, tot bijna 100 miljard dollar nu. Terwijl Wall Street dit jaar in de greep was van een zware verkoopgolf, noteert Gilead tot nog toe 18 procent winst (zie grafiek). Die winst zal vrijdag na het bericht in Stat zo goed als zeker uitgebouwd worden, al benadrukt het tijdschrift zelf dat de eerste resultaten slechts 'een snelle foto' zijn.

'In deze fase kunnen we alleen maar zeggen dat we uitkijken naar de resultaten van de lopende studies', beperkt Gilead zelf de commentaar.