Hortende stimulusgesprekken duwen Wall Street in het rood

De beurzenrally in de Verenigde Staten valt even stil nu een nieuw rondje stimulusonderhandelingen geblokkeerd zit en de vaccinhoop een knauw krijgt. Goede kwartaalcijfers van JPMorgan en BlackRock trekken dat niet recht.

Er is nog meer nieuws dat een schaduw werpt over de Amerikaanse beurzen. De race naar een coronavaccin botst tegen een obstakel. Johnson & Johnson schort zijn vergevorderd onderzoek met een potentieel vaccin op na een ‘overklaarbare ziekte’ bij een van de proefpersonen.

Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor overdreven optimisme over het economisch herstel. De wereldeconomie krimpt dit jaar iets minder dan gevreesd, maar het herstel zal lang en moeilijk zijn.

Omstreeks 16.30 uur zakt de Dow Jones 0,3 procent en de S&P500 eveneens 0,3 procent. De Nasdaq Composite, die maandag 2,6 procent aandikte, trappelt ter plaatse.

Beleggers kregen voorbeurs heel wat resultaten voor de kiezen. Ze kijken uit naar Apple , dat tijdens beurstijd - om 19 uur Belgische tijd - zijn nieuwe iPhone voorstelt. Het wordt de eerste iPhone die van 5G-netwerken kan gebruikmaken. Apple veerde maandag 6,35 procent op en daar wordt nu wat winst op genomen: het aandeel zakt 0,6 procent.

Delta Air Lines

Als eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij kwam Delta Air Lines met kwartaalcijfers en zoals verwacht waren die vrij dramatisch. Delta dook ruim 5,3 miljard dollar in het rood, terwijl er een jaar eerder nog 1,5 miljard dollar winst was. De omzet bedroeg 3 miljard dollar, wat slechts een kwart is van een jaar eerder.

De grote verrassing is dat de maatschappij voor 5 miljard dollar aan vliegtuigleveringen uitstelt tot na 2022. Om hoeveel toestellen het gaat, zei Delta niet. Vooral voor Airbus is dat slecht nieuws. Het aandeel Delta Air Lines, dat sinds begin dit jaar zowat gehalveerd is in waarde, gaat 1,6 procent lager.

JPMorgan Chase en Citigroup

Twee grootbanken rapporteerden voorbeurs. JPMorgan Chase kon positief verrassen met zijn derdekwartaalwinst. De bank realiseerde hoger dan verwachte tradinginkomsten en moest minder provisies aanleggen voor slechte kredieten. Niettemin gaat het aandeel lager: het zakt 1,2 procent.

De resultaten van Citigroup waren minder goed. De omzet zakte met 7 procent omdat de bank minder inkomsten haalde uit leningen, zowel aan consumenten als aan bedrijven. Consumenten gebruikten de extra cash die ze via stimulusprogramma’s ontvingen, om hun schulden af te betalen en bedrijven deden eerder een beroep op de kapitaalmarkten om aan bijkomende middelen te raken dan op bankenkrediet. Citigroup verliest 3,6 procent.