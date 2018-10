Houvast voor bange beurstijden

Alle belangrijke aandelenmarkten hebben deze week klappen gekregen. ‘Maar ook met tegenwind kan je vooruit fietsen’, klinkt het bij analisten.

De forse daling van de Amerikaanse aandelenmarkten veroorzaakte wereldwijd onrust op de beurzen. De beurs van Brussel zakte donderdag naar haar laagste peil sinds december 2016. De Bel20 herstelde gisteren lichtjes maar sloot toch 16 procent lager dan zijn piek van eind januari. Ook de andere Europese beurzen en de Aziatische markten verloren pluimen.

‘Wall Street is de laatste markt die overstag gaat’, zegt Werner Wuyts, hoofdstrateeg van beurshuis Dierickx Leys. ‘Vooral de FAANG-aandelen vallen terug, de enige die tot voor kort de Amerikaanse beurs omhoog trokken.’ Het hippe acroniem FAANG verwijst naar de technologieaandelen Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google-moeder Alphabet, die de jongste jaren fors zijn gestegen.

Wuyts merkt op dat 2018 nog geen fameus jaar is geweest voor de aandelenmarkten. ‘De Europese beurzen staan al een tijdje onder druk. In België, Frankrijk en Nederland staat de koers van veel bedrijven 25 tot 30 procent onder de hoogste koers van de jongste vijf jaar. De groeimarkten kregen klappen omdat de rentestijging in de VS daar geld wegzuigt.’ En nu heeft dus ook Wall Street het moeilijk.

Rentestijging

De stijging van de Amerikaanse langetermijnrente boven 3 procent is wellicht de belangrijkste oorzaak van de correctie. De tienjaarsrente steeg naar het hoogste niveau sinds 2011, omdat de obligatiemarkt er steeds meer van overtuigd is dat de centrale bank (Fed) haar beleidsrente verder zal optrekken. Het duurdere geld verhoogt de rentelasten van ondernemingen en maakt aandelen relatief minder aantrekkelijk tegenover obligaties. De Amerikaanse president Donald Trump viel deze week opnieuw de centrale bank aan. Hij zei dat de Fed ‘gek’ is geworden.

Bovendien escaleert de handelsoorlog tussen de VS en China. Guy Lerminiaux, hoofd aandelenbeheer van Degroof Petercam AM, noemt dat de grootste bananenschil voor de aandelenmarkten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde dinsdag zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie en verwees naar de verhoging van de importtaksen door de twee grootste economieën.

‘Het lijstje met potentiële zorgen voor de belegger wordt langer’, signaleert Stijn Decock, hoofdeconoom voor de Benelux van vermogensbeheerder Candriam. ‘Los van de importtaksen is het niet zeker of Italië en Europa een akkoord bereiken over de begroting van 2019. En dan is er ook nog onzekerheid of de parlementen een akkoord over de brexit zullen goedkeuren.’ Italië laat in 2019 zijn begrotingstekort stijgen en overtreedt daarmee de Europese begrotingsregels. Daardoor is de Italiaanse langetermijnrente fors gestegen en dat weegt op de koersen van Italiaanse en andere Europese bankaandelen.

‘Dit is een gezonde, normale correctie’, nuanceert Steven Vandepitte, beleggingsstrateeg van ING. ‘De superieure prestatie van de Amerikaanse aandelenmarkten was onhoudbaar. Al wil dat niet zeggen dat we het einde van de opgaande fase van de conjunctuurcyclus hebben bereikt. We verwachten geen recessie in de nabije toekomst.’ Andere specialisten zitten op dezelfde golflengte. Decock: ‘De rentestijging in de VS is een logisch gevolg van de sterke economie. De correctie is wellicht niet de start van een berenmarkt.’ Aandelenspecialisten spreken van een berenmarkt als de beurs met minstens 20 procent daalt tegenover de recentste piek. Lerminiaux drukt het iets plastischer uit. ‘Ook met tegenwind kan je vooruit fietsen. De trend blijft positief.’

De komende weken zal volgens Wuyts veel afhangen van de resultaten van bedrijven voor het derde kwartaal. ‘De vraag is of de resultaten voor een ommekeer kunnen zorgen. Als er veel winstwaarschuwingen bijkomen, zullen de koersen nog dalen en verwacht ik geen herstel voor het einde van dit jaar. Maar’, voegt hij er meteen aan toe, ‘ik blijf gematigd optimistisch. Veel aandelen zijn niet duur. We zitten al in de solden. De toestand is niet vergelijkbaar met die op het einde van de jaren 90 of in 2007. Toen was alles duur. De waardering van aandelen als KBC en Solvay is aantrekkelijk. Ook Umicore is aantrekkelijk als het onder 35 euro zakt. Holdings als Sofina daarentegen blijven duur.’ De strateeg stipt aan dat de klanten van Dierickx Leys rustig blijven.

Ook Lerminiaux ziet opportuniteiten in de aandelen die het meest zijn teruggevallen. Hij noemt Belgische aandelen als Galapagos, Umicore, Melexis en UCB aantrekkelijk, maar vindt Europese aandelen in het algemeen wel minder aantrekkelijk dan Amerikaanse. ‘Europa ondervindt de impact van de problemen in Italië en is afhankelijker van de groeimarkten, die een moeilijk verhaal blijven. In de VS stijgen de bedrijfswinsten veel meer dan in Europa.’

Groeilanden

ING staat net als Degroof Petercam terughoudend tegenover aandelen van groeilanden. Vandepitte: ‘De handelsoorlog tussen de VS en China weegt op heel Azië.’ Het IMF verlaagde dinsdag niet alleen zijn groeiprognose voor China, maar ook die voor verscheidene andere Aziatische landen. Zo exporteert Zuid-Korea veel naar China, waardoor het kwetsbaar wordt voor een afkoeling van de Chinese economie. Candriam ziet dan weer koopkansen in de eurozone en de groeilanden. ‘Veel risico’s zijn al verrekend in de koersen. Als het niet echt verkeerd loopt zijn aandelen uit die regio’s na de recente correctie relatief goedkoop.’ De aandelen van verscheidene groeilanden kregen de jongste maanden alvast rake klappen.

Banken en vermogensbeheerders passen hun beleggingsstrategie voorlopig niet aan. ‘We behouden het vertrouwen in aandelen’, zegt KBC. ‘Het economisch plaatje oogt nog altijd goed, de winstgroei is sterk en de hogere waardering blijft verantwoord. Het glas is halfvol.’ KBC blijft een iets groter dan normaal deel van haar beleggingsportefeuilles in aandelen investeren. Andere instellingen zijn wat voorzichtiger. Candriam en ING zeggen dat ze een normaal deel van hun portefeuilles op de beurs beleggen. De meeste banken en vermogensbeheerders investeren al enkele maanden minder dan normaal in obligaties en houden een groter dan normale cashpositie aan. Ze willen wat cash als munitie achter de hand houden om die te kunnen inzetten wanneer de vooruitzichten voor de aandelenmarkten weer beter worden.