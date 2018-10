Huub Baren wil Connect van de beurs halen

De onderaannemer voor de IT-sector is het zoveelste Belgisch bedrijf dat dit jaar de Brusselse beurs vaarwel zegt.

2018 is steeds meer het jaar waarin, in contrast met de heroplevende Amsterdamse collega's, de Brusselse beurs leegloopt.

Nadat eerder dit jaar Ablynx, Tigenix, Sapec en RealDolmen via de achterdeur wegslopen en er ook een vervaldatum staat op de notering van E&Z Bebig en 2Valorise, verdwijnt straks ook Connect van het koersenbord.

De grootaandeelhouder Huub Baren biedt 1,60 euro per aandeel om de resterende minderheidsaandeelhouders bij de onderaannemer van de elektronicasector uit te kopen.

Let wel: voorlopig gaat het slechts om een 'intentie', (nog) geen formeel bod. Als het bod succesvol is en Baren 95 procent in handen krijgt, dan volgt een uitrookbod. IPTE zelf noemt het bod aantrekkelijk en waarschuwt beleggers die er niet op in zouden gaan meteen: 'Zulke voorwaarden zouden in andere omstandigheden moeilijk te realiseren zijn, gelet op de beperkte liquiditeit van het aandeel'.

Heel diep moet Baren voor de beursexit niet in de buidel tasten: Baren heeft in eigen naam en indirect via zijn automatiseringsbedrijf IPTE al 84 procent van Connect in handen. De uitkoop van de 4,3 miljoen stuks die hij niet in handen heeft, kost minder dan 7 miljoen euro.

84% Grootaandeelhouder Huub Baren controleert nu al 84 procent van Connect

De biedprijs van 1,60 euro is een premie van 40 procent op de jongste beurskoers. Een beurskoers die na goede halfjaarcijfers, dankzij de sterke groei in Tsjechië en Roemenië, stevig in de lift zit.

Die premie is voor de aandeelhouder van het eerste uur echter een schrale troost: rekening houdend met de kapitaalverhoging die Connect in 2016 doorvoerde, trok Connect - toen nog als IPTE - in 2000 tegen net geen 15 euro naar de Brusselse beurs. Die kapitaalronde verliep in volle crisis tegen de bodemkoers van 0,30 euro.

Schermvullende weergave ©Tijd Multimedia

Een echt grote verrassing is het overnamebod niet. Baren kocht dit jaar op de beurs al stevig stukken bij, wat deed vermoeden dat een bod eerder vroeg dan laat in de steigers stond.

Tegenover de Belgische leegloop in Brussel staan bitter weinig nieuwkomers. Dit jaar trok alleen het kleine Brits biotechbedrijf Acacia Pharma naar het Brussels koersenbord.