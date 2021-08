Door de pandemie wil elke Amerikaan zijn stukje Wisteria Lane. En boomen de huizenprijzen alsof subprime nooit een ding is geweest.

Een klassieke scène in Wisteria Lane, de archetypische voorstadswijk uit de comakijkserie 'Desperate Housewives': de verhuizers zijn nog bezig de huisvoorraad aan te slepen en de buren zijn - koffie in de hand - bezig op basis van het aangeleverde materiaal een oordeel te vellen over de nieuwkomer (m/v).

De nieuwe buur: het instant oordeel van de jury

Anno 2021 is er voor would-be Bree Van de Kamps kans genoeg om verborgen achter de breedste glimlach nieuwe buren aan een onderzoek te onderwerpen. Amerikanen verhuizen dat het een lieve lust is. Liefst naar de 'burbs', kwestie van meer ademruimte te hebben nu husband & kids heelder dagen thuis werken en les volgen.

Dat Wisteria Lane Hysteria Lane geworden is, zal deze middag de invloedrijkste barometer van de Amerikaanse huizenmarkt onderstrepen: die van S&P CoreLogic, in tandem met economen Karl Case en Robert Shiller. Wall Street verwacht dat de huizenprijzen in de 20 grootste steden in juni jaar op jaar 18,6 procent zijn gestegen, de scherpste klim ooit (zie grafiek).

De woestijnstad Phoenix is de koploper met plus 26 procent in mei. Merk op dat Bree Van de Kamp daar de spionage vanuit de airconditioned woonkamer moet doen. De gemiddelde dagtemperatuur beloopt er in juli 106 graden Fahrenheit - 41 graden Celsius.

De Amerikaanse huizenprijzen bevinden zich 27 procent boven de 'piek' van juli 2006, vóór de wereld het woord subprime leerde kennen. Sinds de wereld bij corona niet langer aan bier met een schijfje limoen denkt, bedraagt de stijging 20 procent.

De reden is naast de grote vraag het krappe aanbod. Aannemers nemen liever niet te veel opdrachten aan met het oog op de boomende prijzen van bouwmaterialen. Bovendien is er een schaarste aan bouwvakkers. Volgens de statistieken van het ministerie van Arbeid (BLS) zijn er pas nu weer evenveel bouwvakkers - 1,7 miljoen - als begin 2020.