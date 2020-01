IBM en Tesla maken mooie weer in New York

Een geautomatiseerd busje van IBM op de computerbeurs CeBIT in Hannover in 2017.

De afgenomen virusvrees en sterke vooruitzichten van IBM vuren de Amerikaanse beurzen aan. Tesla is nu meer waard dan de Volkswagen-groep.

De beurzen in New York maken de verliezen van dinsdag weer goed. Niet alleen in China maar ook elders nemen overheden maatregelen om de verspreiding van het dodelijke longvirus tegen te gaan. Dat stelt beleggers gerust. Het optimisme wordt voorts gevoed door beter dan verwachte bedrijfsresultaten.

Omstreeks 17.15 uur wint de Dow Jones 0,1 procent en gaat de S&P500 0,3 procent hoger. De Nasdaq Composite dikt 0,6 procent aan. De S&P500 en de Nasdaq tikken nieuwe recordstanden aan.

IBM veert 3,2 procent op nadat de computerfabrikant en aanbieder van clouddiensten in het vierde kwartaal meer winst realiseerde dan verwacht. Nadat de omzet vijf opeenvolgende kwartalen was gedaald, steeg hij lichtjes (+0,1%) in de laatste drie maanden van 2019 tot 21,77 miljard dollar. Dat is vooral te danken aan de inkomsten uit (de zeer rendabele) clouddiensten, die 21 procent hoger schoten tot 6,8 miljard dollar. Met 4,71 dollar was de winst per aandeel een fractie hoger dan verwacht (4,69 dollar).

Voor 2020 schuift IBM een winstprognose naar voor van ten minste 13,35 dollar per aandeel. Dat is meer dan de 13,29 dollar waar Wall Street-analisten tot dusver van uit gingen.

Netflix begon hoger aan de handelsdag, maar noteert intussen 2 procent in de min. De winst en omzet over het vierde kwartaal waren beter dan verwacht, mede dankzij een forse groei van het aantal nieuwe gebruikers. Er kwamen wereldwijd 8,76 miljoen betalende gebruikers bij, waar Netflix zelf slechts op 7,65 miljoen rekende.

De prognose valt echter tegen. Voor het eerste kwartaal van 2020 voorziet Netflix een daling tot 7 miljoen nieuwe betalende abonnees. Analisten hadden op 7,86 miljoen verse Netflix-fanaten gerekend.

In de Dow Jones staat andermaal Boeing (-1,9%) onder druk. De Amerikaanse vliegtuigconstructeur verwacht nu dat de 737 MAX pas midden dit jaar – in juli – weer zal mogen vliegen. De verdere vertraging zou te wijten zijn aan verdere mogelijke ontwikkelingen in het certificeringsproces. Een onmiddellijk gevolg is dat het langer zal duren eer de productie van het toestel weer op toeren komt. Bij Boeing wachten momenteel naar schatting een 400 MAX-toestellen op nieuwe eigenaars. Een ander gevolg is dat de claims van de gebruikers van het toestel verder zullen oplopen.