IMF: 'Aandelen blijven te duur ondanks recente terugval'

Vooral Amerikaanse en Japanse aandelen zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overgewaardeerd.

De daling van de beurskoersen in september heeft de overwaardering van de aandelenmarkten niet ongedaan gemaakt, zegt het IMF in een rapport over de financiële stabiliteit. 'De aandelenkoersen zijn hoger dan bij de publicatie van het vorige rapport in april. De overwaardering van de aandelenkoersen in vergelijking met de fundamentele waarde blijft hoog in de meeste markten.'

Vooral Amerikaanse en Japanse aandelen zijn te duur, signaleert het IMF. De overwaardering van aandelen uit de VS, de eurozone en China is sinds april wel gedaald. De overwaardering van Japanse aandelen daarentegen is toegenomen. Britse aandelen zijn niet meer te duur en Braziliaanse zijn zelfs goedkoop.

Coronabesmettingen

De stijging van het aantal coronabesmettingen heeft bij beleggers de bezorgdheid over de economische vooruitzichten doen toenemen. Bovendien groeit de bezorgdheid dat de inflatie langer hoog zal blijven dan verwacht en daardoor is de langetermijnrente in september gestegen.

Maar er is ook goed nieuws. De solvabiliteit van de bedrijven werd steviger en de financiële gezondheid van de gezinnen verbeterde.