IMF: 'Amerikaanse aandelen en bedrijfsobligaties te duur'

De lage rente zet beleggers ertoe aan meer risico's te nemen en dat leidt volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tot een overwaardering van sommige financiële markten.

Het IMF zegt in een halfjaarlijks rapport over financiële stabiliteit dat Japanse en Amerikaanse aandelenmarkten overgewaardeerd zijn. 'Sinds april zijn de Amerikaanse aandelenkoersen gestegen, hoewel de grotere onzekerheid over de toekomstige winsten de fundamentele waarde heeft doen dalen.' De beurskoersen in de eurozone zijn iets lager dan de faire waarde.

Behalve sommige beurzen zijn ook de meeste bedrijfsobligaties te duur. Het renteverschil tussen rommelobligaties en staatsobligaties is volgens het IMF te klein. Hetzelfde geldt voor het extra rendement van Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties van goede kwaliteit tegenover overheidspapier.

Pensioenfondsen

Het soepel monetair beleid van de centrale banken ondersteunt op korte termijn de economische groei. Maar het vergroot de kwetsbaarheid op langere termijn, waarschuwt het IMF.

Het rapport merkt op dat beleggingsfondsen, pensioenfondsen en verzekeraars niet alleen meer beleggen in risicovolle activa maar ook in illiquide activa, zoals niet-beursgenoteerde aandelen. Dat kan een probleem opleveren als veel beleggers in korte tijd hun geld opvragen. De kwetsbaarheid van de niet-bancaire financiële instellingen is volgens het IMF hoog in de meeste belangrijke landen.

Hoge bedrijfsschulden

Voorts blijft het IMF bezorgd over de stijgende schulden van ondernemingen. Bij een sterke vertraging van de economische groei zullen in acht belangrijke landen de winsten van ondernemingen met 19.000 miljard dollar (17.300 miljard euro) aan schulden niet volstaan om de rente te blijven betalen. Dat betekent dat die bedrijven in zo'n scenario verlies boeken als ze rente blijven betalen.

De hoge schuldgraad van ondernemingen vormt een risico voor de banken die hen veel geld hebben geleend. Maar het IMF signaleert ook dat de kwetsbaarheid van de banken in het algemeen relatief beperkt blijft. De instelling voegt wel toe dat een derde van de banken van de eurozone en een kwart van de Chinese banken een zwakke solvabiliteit hebben.