IMF: ‘Meerderheid landen voelt nog altijd gevolgen van crisis'

Tien jaar na de financiële crisis ligt de groei in de meeste landen nog altijd onder het niveau van vóór de crisis. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een studie.

De financiële crisis van 2007-2008 laat nog altijd sporen na, zowel in landen die een bankencrisis kenden als in landen waarvan de banken indertijd gespaard bleven. Van de 24 landen die een bankencrisis meemaakten, presteert de economie in zowat 85 procent van de gevallen nog altijd onder het niveau van voor de crisis. Voor landen zonder een bankencrisis gaat het om 60 procent.

Het IMF keek daarvoor naar wat de groei in 2015-2017 geweest zou zijn als er geen crisis was geweest en als de groeitrend van voor crisis was doorgetrokken. De onderzoekers corrigeerden waar nodig de precrisisgroei voor de onhoudbare boost als gevolg van de forse kredietgroei.

Onderprestatie

De hardnekkige onderprestatie van het gros van de economieën wijt het IMF in grote mate aan de terugval van de investeringen. Die is mogelijk het gevolg van het gekrompen kredietaanbod na de crisis en van de teruggeschroefde verwachtingen van de ondernemers voor groei en winstgevendheid. In 2017 lagen de investeringen gemiddeld 25 procent achter op de trend van voor de crisis, schrijft het IMF in een studie die de publicatie van het World Economic Outlook-rapport volgende week voorafgaat.

Niet enkel de investeringen leden, ook de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Die werden harder getroffen in landen met een bovengemiddelde terugval van hun economische groei. Het gaat vooral om westerse landen. Die landen investeerden na de crisis ook minder intensief in industriële robots, wat ertoe heeft bijgedragen dat bedrijven eerder werklozen aanwierven in plaats van hen te vervangen door robots.

In landen met een bankencrisis was het verlies aan economische productie in 2011-2013 4 procentpunten groter dan in landen zonder een bankencrisis.

Dat landen met een bankencrisis kwetsbaarder blijken, illustreert de langdurige economische impact van financiële crisissen. De rem op krediet na een bankencrisis - zowel een gevolg van het gekrompen kredietaanbod door zwalpende banken als van een kleinere vraag- zuigt zuurstof uit de economie. Het verlies aan totale economische productie in die landen was in 2011-2013 4 procentpunten groter dan het verlies in landen zonder bankencrisis. Die laatste groep voelt de impact wel via een verminderde handel met landen waar de banksector getroffen is.

Arbeidsmarkt

Het IMF onderzocht daarnaast of landen met een flexibelere arbeidsmarkt minder onder de crisis leden. Ja, is het antwoord. Hoe moeilijker bedrijven werknemers konden ontslaan, hoe meer economische groei een land moest prijsgeven.

Ook de overheidsschuld had een impact. Landen die hun overheidsschuld in 2005-2008 minder zagen groeien, leden minder economisch verlies. Ze hadden meer budgettaire ruimte om na het uitbreken van de crisis de terugvallende vraag met een stimulusbeleid te counteren, stelt het IMF.

De crisis had ook enkele belangrijke neveneffecten, signaleert het IMF nog. Een daarvan zijn de toegenomen overheidsschulden, waardoor landen minder gewapend zijn om een nieuwe crisis te bestrijden. Een ander is de toegenomen inkomensongelijkheid, die meer uitgesproken is in landen waar de economie en de tewerkstelling het sterkst terugvielen. Die evolutie is volgens het IMF een mogelijke voedingsbodem voor het groeiende populisme en protectionisme.

