IMF bezorgd over snelle groei risicovolle bedrijfskredieten

De markt van de risicovolle financiering van ondernemingen is sinds 2010 verdubbeld, zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over financiële stabiliteit. Het wereldwijd uitstaand bedrag aan 'leveraged loans' groeide tot zowat 5.000 miljard dollar, vooral in de VS. 'Leveraged loans' zijn leningen die worden verstrekt aan bedrijven met een hoge schuldgraad, vandaar de term 'leveraged'.