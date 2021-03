IMF luidt klok voor groeiende monopoliemacht bedrijven

De monopoliemacht van beursgenoteerde bedrijven is de voorbije decennia ‘significant’ toegenomen, zegt het IMF. Dat gaat gepaard met een waslijst aan problemen, die door de verwachte coronafaillissementen alleen groter dreigen te worden.

De groeiende marktmacht van bedrijven staat sinds enkele jaren op de radar van beleidsmakers en academici. Niet alleen grote techbedrijven als Amazon lopen in het vizier, maar allerlei sectoren, van farma tot telecombedrijven. Zowat overal zijn dominante bedrijven in opmars. Ze trekken hun prijzen en winsten op, elimineren of ontmoedigen de concurrentie en ondermijnen zo de innovatiekracht en dynamiek van de economie.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zich in een uitgebreid rapport over het fenomeen gebogen en de conclusie is duidelijk: de marktmacht van westerse beursgenoteerde bedrijven is sinds de jaren 80 ‘significant’ toegenomen. Concurrentiewaakhonden hebben werk aan de winkel, want ‘het risico op marktmisbruik is toegenomen’. Het is daarom extra pijnlijk dat gekortwiekte en achteroplopende toezichthouders te weinig weerwerk dreigen te bieden, waarschuwt het IMF.

Bovendien zal de verwachte golf van kmo-faillissementen in de nasleep van de coronapandemie de trend alleen versterken, klinkt het. Grote bedrijven hebben meer kans de coronastorm te overleven - dankzij hun grotere winstgevendheid, vlottere toegang tot krediet en eventuele redding door de overheid - waardoor hun marktaandeel en prijsmacht verder zullen toenemen. De versnelde shift naar een online-economie speelt extra in de kaart van de grote techbedrijven.

De toegenomen marktmacht van bedrijven blijkt volgens het IMF uit meerdere indicatoren. Zo is de ‘markup’ of winstmarge van bedrijven wereldwijd met gemiddeld 30 procent gestegen sinds 1980 (zie eerste grafiek) en in het Westen zelfs met ruim 35 procent. Ook de concentratie - het marktaandeel van het topkransje bedrijven - is aanzienlijk toegenomen, net als de winstgevendheid gemeten volgens de verhouding van dividenden tot omzet. Die laatste ratio verdubbelde ruim naar boven 3 procent.

Patenten

Hoewel zowat alle sectoren hun marktmacht zagen toenemen, springen de winstmarges van farma en tech eruit (zie tweede grafiek). Bij tech spelen zelfversterkende netwerkeffecten - meer gebruikers maken een dienst zoals sociale media waardevoller - terwijl farma haar marktmacht dankt aan de bescherming die patenten bieden. Patenten stimuleren bedrijven om te investeren in innovatie door tijdelijk monopoliewinsten toe te staan, maar het IMF wijst op ‘overdreven’ en dus oneigenlijke innovatievergoedingen voor minieme verbeteringen van een medicijn. Dat schaadt consumenten via onnodig hoge prijzen en smoort de innovatie.

Fusies en overnames spelen een belangrijke rol in het creëren van marktmacht, zeker als ze gebeuren door leidende bedrijven. Die kunnen daarmee concurrenten uitschakelen, waardoor de overnemer minder gedwongen wordt te innoveren om voorop te blijven. Dat drukt de algemene businessdynamiek, concludeert het IMF. Dat blijkt onder meer uit het dalende aantal nieuwe bedrijven sinds 2000 en de krimpende economische bijdrage van jonge bedrijven. Fusies en overnames kunnen zo wegen op de economische groei, luidt het.

Nog een mogelijk slachtoffer zijn werknemers. Grotere bedrijven kunnen makkelijker de lonen drukken, zeker als werknemers weinig alternatieven hebben in hun lokale markt. Het IMF vindt bewijs dat ‘een klein aantal grote bedrijven’ zijn macht op de arbeidsmarkt heeft laten gelden sinds 2000. De instelling roept concurrentiewaakhonden op rekening te houden met de mogelijke impact op lonen bij de evaluatie van overnames. Ook afspraken tussen bedrijven om elkaars werknemers niet te kapen moeten worden aangepakt, omdat deze de onderhandelingsmacht van werknemers ondergraven.

Schokken

Het monetair en budgettair beleid ondervinden eveneens hinder van bedrijven met prijsmacht. Die kunnen het zich permitteren hun productie niet aan te passen aan schokken zoals renteveranderingen door de centrale bank. Hun consumentenvraag is zowat gegarandeerd en het bedrijf heeft ruim voldoende winstmarges om mee te spelen. Het gevolg is dat centrale banken minder impact hebben op de economische cyclus.

Bij budgettaire stimulus - en dus een grotere vraag - zullen deze bedrijven eerder hun prijzen optrekken dan hun productie vergroten (en prijzen stabiel te houden) zoals het geval zou zijn in perfect concurrentiële markten.

Om de trend te keren pleit het IMF voor gerichte aanpassingen van het concurrentiebeleid, niet voor een radicale herdenking. Zo moeten ook overnames van bedrijven met een kleine omzet tegen het licht gehouden worden als die een impact op de concurrentie kunnen hebben, zoals jonge farmabedrijven met veelbelovend onderzoek of techbedrijfjes die een bedreiging voor een gevestigde waarde kunnen vormen. Techbedrijven en hun dominante platformen behandelen als publieke nutsbedrijven, zoals sommigen bepleiten, vindt het IMF lastig. Omdat het over complexe en snel evoluerende diensten gaat, zijn die moeilijker te reguleren dan bijvoorbeeld de elektriciteitsmarkt.