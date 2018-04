IMF noemt markten duur

De beurzen en de markt van bedrijfsobligaties zijn duur en de markt van risicovolle leningen is oververhit, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De kortetermijnrisico's voor de financiële stabiliteit zijn de jongste zes maanden toegenomen, zegt het IMF in een halfjaarlijks rapport. De instelling verwijst naar het toenemende inflatiegevaar en het dreigende protectionisme.

Maar het IMF heeft vooral aandacht voor de risico's op middellange termijn. 'De financiële kwetsbaarheid is toegenomen tijdens de jaren van lage rente', zegt het rapport. 'De weg die voor ons ligt kan hobbelig zijn en de groei bedreigen.' Tobias Adrian, de financiële adviseur van het IMF, waarschuwt: 'In een zeer negatief scenario kan de economische groei over drie jaar negatief zijn.'

Een belangrijk risico zijn de dure markten. In de VS is de beurswaarde van de genoteerde ondernemingen gestegen van 95 procent van het bruto binnenlands product in 2011 naar 155 procent van het bbp in maart 2018.

'Klassieke maatstaven als de koers-winstverhouding en de verhouding tussen de beurskoers en de boekwaarde blijven hoog in de meeste regio's', signaleert het IMF. In de VS blijven die maatstaven hoog in vergelijking met historische niveaus en de waarderingen in andere landen.'

Ook bedrijfsobligaties zijn duur. 'Het renteverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties blijft zeer laag, zelfs voor de obligaties met het hoogste risico. De uitgifte van obligaties met het hoogste risico is fors toegenomen.'

Oververhitting

Voorts spreekt het IMF van een oververhitting van de markt van risicovolle leningen. Dat zijn kredieten die banken of andere geldschieters verstrekken aan ondernemingen met een rommelrating of bedrijven die al veel schulden hebben. De verstrekking van dit soort leningen, vooral in de VS, steeg in 2017 naar een recordhoogte.

De stijgende schuldgraad kan de turbulentie van de markten versterken. In de VS hebben beleggers een recordbedrag van 580 miljard dollar ontleend om te beleggen op de aandelenmarkten. Ook beleggingsfondsen hebben meer schulden door het toenemende gebruik van afgeleide producten.

Een tweede belangrijk risico is de kwetsbaarheid van de groeilanden voor een plotse rentestijging. Als de verstrakking van het monetair beleid de rente sterk doet stijgen, kan de kapitaalstroom naar de groeilanden opdrogen. Daarom roept het IMF de centrale banken op de rente geleidelijk te verhogen en hun beslissingen goed uit te leggen.