IMF verhoogt groeiprognose wereldeconomie

Dankzij extra stimulus en vaccinaties groeit de wereldeconomie in 2021 en 2022 sneller dan verwacht. Maar de grote groeiverschillen tussen landen zijn 'gevaarlijk'.

'Er is goed nieuws: de wereldeconomie heeft een steviger basis gekregen en miljoenen mensen krijgen een vaccin tegen het coronavirus.' Dat zegt Kristalina Georgieva, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een toespraak.

Zij kondigt aan dat het IMF volgende week zijn groeivooruitzichten voor dit en volgend jaar zal verhogen, maar noemt nog geen cijfers. In januari voorspelde het IMF dat de wereldeconomie in 2021 met 5,5 procent zal groeien en in 2022 met 4,2 procent.

De opwaartse herziening van de groeivooruitzichten is gedeeltelijk te danken aan de extra stimulus van de overheden, onder meer in de VS. Het Amerikaanse Congres keurde onlangs een stimulusplan van 1.900 miljard dollar goed. Voorts leiden de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus tot betere groeivooruitzichten in de ontwikkelde landen.

Grote Depressie

In 2020 deed de pandemie de wereldeconomie met 3,5 procent krimpen. 'Zonder de gesynchroniseerde overheidssteun was de krimp ten minste driemaal groter geweest', zegt Georgieva. 'Dan was er misschien opnieuw een Grote Depressie geweest.' Het IMF raamt de wereldwijde budgettaire stimulus op 16.000 miljard dollar.

Er is een gevaarlijke divergentie. Het herstel wordt steeds meer geleid door twee motoren: de VS en China. Kristalina Georgieva Topvrouw IMF

Maar Georgieva waarschuwt ook. 'Er is een gevaarlijke divergentie van de vooruitzichten, niet alleen binnen landen, maar ook tussen landen en regio's. We zien een herstel met meerdere snelheden dat steeds meer wordt geleid door twee motoren: de VS en China. Zij behoren tot de kleine groep landen waar de economische activiteit tegen eind dit jaar duidelijk hoger zal zijn dan voor de crisis.'

Inkomensverlies

De topvrouw onderstreept dat de VS en China de uitzondering zijn. 'Het cumulatieve inkomensverlies per inwoner in vergelijking met de vooruitzichten van voor de crisis zal tegen volgend jaar 11 procent bedragen in de ontwikkelde landen. In de groei- en ontwikkelingslanden met uitzondering van China zal dat verlies veel groter zijn: 20 procent.'

Het cumulatieve inkomensverlies per inwoner in de groei- en ontwikkelingslanden zal oplopen tot 20 procent. Kristalina Georgieva Topvrouw IMF

De recente stijging van de langetermijnrente vormt volgens Georgieva een risico. 'Een vlugger herstel in de VS kan een snelle rentestijging veroorzaken en leiden tot een significante kapitaaluitvoer uit groei- en ontwikkelingslanden.'

Georgieva roept regeringen op leefbare kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) langer te ondersteunen. 'Kmo's zijn de grootste werkgever. Het aandeel van insolvente kmo's kan dit jaar fors stijgen wanneer de steun wordt afgebouwd. Dat bedreigt een job op de tien in deze vitale sector.'