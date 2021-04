IMF verwacht hoogste economische groei sinds 1976

Na de sterke krimp van de wereldeconomie in 2020 verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in 2021 een zeer krachtige heropleving.

De wereldeconomie herstelt sneller dan verwacht van de pandemie dankzij de extra stimulus van enkele grote landen en de vaccinatiecampagnes. Dat blijkt uit de nieuwe vooruitzichten van het IMF. De internationale instelling verhoogt haar groeiprognose voor 2021 van 5,5 naar 6 procent en die voor 2022 van 4,2 naar 4,4 procent.

De verwachte groei voor dit jaar is volgens het persbureau Reuters de hoogste groei sinds 1976 en compenseert ruimschoots de krimp van vorig jaar. In 2020 daalde de economische activiteit met 3,3 procent. 'Het had veel slechter kunnen zijn', signaleert de instelling. 'Zonder de uitzonderlijke steun van het economisch beleid was de krimp driemaal groter geweest.' Het IMF raamt de wereldwijde budgettaire stimulus op 16.000 miljard dollar. Ook de centrale banken ondersteunden de economie.

Grote verschillen

Maar er zijn grote verschillen tussen de landen. De VS pompen tot nu veel meer geld in de economie dan Europa en daarom herstelt de Amerikaanse economie sneller. Het IMF voorspelt voor dit jaar 6,4 procent groei in de VS en 4,4 procent in de eurozone, hoewel de Amerikaanse economie vorig jaar minder is gekrompen. België presteert met een verwachte groei van 4 procent wat minder goed dan het gemiddelde voor de eurozone.

'Er is een economisch herstel met meerdere snelheden onderweg', zegt Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF. 'In China keerde het bruto binnenlands product (bbp) al in 2020 terug naar het niveau van voor de pandemie. In de VS zal het bbp in 2021 het precovidniveau overschrijden, in veel andere ontwikkelde landen in 2022 en in veel groei- en ontwikkelingslanden pas in 2023.'

De groei- en ontwikkelingslanden zijn dus relatief zwaar getroffen door de pandemie. Het IMF merkt op dat die landen minder vaccins hebben en minder ruimte hebben om de economische activiteit te ondersteunen dan de ontwikkelde landen. Bovendien zijn sommige groeilanden erg afhankelijk van het toerisme, dat een zware klap heeft gekregen.

Blijvende schade

'We zien niet alleen divergenties tussen landen maar ook in landen', onderstreept Gopinath. 'De inkomensongelijkheid in de landen zal wellicht stijgen omdat jongeren en arbeidskrachten met een lage scholing zwaarder zijn getroffen, niet alleen in ontwikkelde landen. Het aantal personen in extreme armoede is in 2020 wellicht met 95 miljoen toegenomen.'

