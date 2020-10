IMF vindt aandelen en bedrijfsobligaties overgewaardeerd

Handelaars op de vloer van de beurs van New York.

De hoge koersen van aandelen en bedrijfsobligaties zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds niet te verzoenen met de zwakke economie.

De risico's op de korte termijn zijn onder controle, zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over financiële stabiliteit. Maar de instelling zegt dat de stijgende schulden de kwetsbaarheid doen toenemen en maakt zich zorgen over het grote optimisme op de beurzen en de markt van bedrijfsobligaties.

Wat zegt het IMF over de markten?

'Op de aandelenmarkten duurt de loskoppeling tussen de stijgende koersen en de zwakke economische activiteit voort, hoewel in september een correctie van de technologieaandelen plaatsvond', onderstreept het IMF. 'De forse daling van de winstvooruitzichten is ruimschoots gecompenseerd door de daling van de risicovrije rente en de daling van de risicopremie.' Dat is het extra rendement boven op de risicovrije rente dat beleggers eisen om in aandelen te beleggen.

Vooral Amerikaanse aandelen zijn overgewaardeerd. IMF-rapport

Vooral Amerikaanse aandelen zijn volgens het IMF overgewaardeerd, maar ook Europese, Japanse en Chinese aandelen zijn duur. De hoge aandelenkoersen zijn vooral een gevolg van de stimulus van de centrale banken. 'Er is een risico dat het beleid niet-bedoelde gevolgen heeft', signaleert Tobias Adrian, directeur van het department kapitaalmarkten.

Het IMF vindt ook bedrijfsobligaties te duur. 'De kredietspreads (renteverschil tussen bedrijfs- en staatsobligaties) is in veel ontwikkelde en groeimarkten gedaald naar niveaus die lager zijn dan de economische fundamentals.' De zware recessie verhoogt het risico dat ondernemingen hun obligaties niet kunnen terugbetalen en dat risico wordt volgens het IMF onvoldoende weerspiegeld in het rendement van bedrijfsobligaties.

Voorspelt het IMF een daling van de beurzen?

Niet noodzakelijk. 'Als beleggers geloven dat de markten blijven profiteren van het stimulerend beleid, kunnen de waarderingen nog een tijd hoog blijven', zegt Adrian. 'Maar vooral als het economisch herstel vertraging oploopt, is er een risico van een forse aanpassing van de activaprijzen of van periodes van volatiliteit.'

Is dit de eerste waarschuwing van het IMF?

Nee. In oktober vorig jaar waarschuwde het IMF dat bedrijfsobligaties en Amerikaanse aandelen duur waren. Het IMF is niet de enige instelling die een loskoppeling ziet tussen de positieve stemming op de markten en de reële economie. De Bank voor Internationale Betalingen, de bank van de centrale banken, publiceerde eind juni, een gelijkaardige waarschuwing.

Wat zijn de andere boodschappen van het IMF-rapport?

Het IMF ziet nog redenen voor bezorgdheid. De instelling signaleert dat de coronacrisis de hoge schuldgraad van de niet-financiële bedrijven en overheden nog doet toenemen. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn kwetsbaarder dan grote ondernemingen met toegang tot de kapitaalmarkten.

Over de banken is het IMF minder somber. De banken hadden bij de start van de coroncrisis sterkere kapitaal- en liquiditeitsbuffers dan bij de start van de financiële crisis in 2008. Als de economie herstelt zoals verwacht, hebben de meeste banken voldoende buffers om kredietverliezen op te vangen en de solvabiliteitsnormen te halen.