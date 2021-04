IMF vindt aandelenmarkten overgewaardeerd

'De ongeëvenaarde stimulus van het economisch beleid kan onbedoelde gevolgen hebben: overdreven risicogedrag en overgewaardeerde markten.' Dat zegt het IMF in een rapport over financiële stabiliteit. De instelling merkt op dat de beurzen sinds het derde kwartaal van 2020 'agressief' zijn gestegen. 'De aandelenmarkten noteren nu op niveaus die significant hoger zijn dan de niveaus die zijn gebaseerd op fundamentals.'

Toch verwacht het IMF geen forse daling van de aandelenmarkten in de nabije toekomst. 'Als ook rekening wordt gehouden met de zeer lage reële langetermijnrente, is de overwaardering wellicht minder uitgesproken. Dat suggereert dat de waarderingen van risicoactiva nog een tijd hoog kunnen blijven, zo lang de rente laag blijft.'

Loskoppeling

Het risicobedrag is volgens het IMF niet alleen merkbaar op de aandelenmarkten. 'Pensioenfondsen investeren een groter deel van hun middelen in alternatieve activa, zoals private equity (niet-beursgenoteerde aandelen), infrastructuur en vastgoed. Dat zijn strategieën met een grotere hefboom en een hoger liquiditeitsrisico. Verzekeraars investeren meer dan vroeger in minder liquide en risicovollere bedrijfsobligaties met een lagere rating.'

Groeilanden

Een ander aandachtspunt is de sterk gestegen schuldgraad van ondernemingen. 'De niet-financiële bedrijven komen met te veel schulden uit de pandemie', zegt het IMF. 'De liquiditeitsproblemen zijn hoog blij kleine bedrijven in de meeste sectoren en in veel landen. De solvabiliteitsproblemen zijn hoog bij kleine ondernemingen maar ook merkbaar bij middelgrote en zelfs grote ondernemingen in de meest getroffen sectoren.'