ING: 'Economische groei zit in de verlengingen'

De economische groei speelt verlengingen. Maar er dreigt gevaar om de hoek. Zo luidt de boodschap van ING voor de tweede helft van 2018.

'In tijden van de wereldbeker zal ik het in voetbaltermen samenvatten: de wereldwijde economie is nu in de 'extra time' beland. Er is nog steeds economische groei en de periode van herstel is nog niet achter de rug. Maar we zitten al vrij ver in het herstel', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België bij de presentatie van de vooruitzichten. De beurzen presteren relatief goed en er zijn wel degelijk nog groeiperspectieven, maar er loeren gevaren om de hoek.

Een van die gevaren is en blijft de onvoorspelbare Trump. Beleggingstrateeg Steven Vandepitte van ING vat het als volgt samen: we zijn het slachtoffer van het fenomeen Trump. Elke dag is het afwachten met welk been hij uit bed stapt. Door zijn hoge invoertarieven op staal en aluminium nemen de spanningen toe.

Auto's zullen pijn doen

'Voorlopig zijn het telkens kleine speldenprikken. De gevolgen blijven voorlopig beperkt, onder meer omdat staal en aluminium niet zo belangrijk zijn voor de Europese Unie.' Maar volgens Vanden Houte kunnen de hogere Amerikaanse invoerheffingen op auto's, die naar alle waarschijnlijkheid pas rond februari 2019 van kracht worden, de Europese economie veel meer pijn doen.

De export van de Europese automobielsector naar de VS is goed voor 32 miljard dollar, vijf keer zoveel als de Europese staal -en aluminiumexport naar de VS. De vergeldingsmaatregelen van de EU vallen voorlopig in het niet bij wat Trump van plan is: volgens ING bedragen de Europese maatregelen slechts 2,8 miljard dollar, wat slechts 0,1 procent van de wereldwijde Amerikaanse export voorstelt.

De Brexit is zoals The Bold and the Beautiful. Het is een soap met 1.000 afleveringen. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Voor Europa, en bij uitbreiding de wereld, is het uitkijken naar oktober. Dan dient zorgenkind Italië haar begrotingsplannen in bij Europese Commissie. De populistische, eurokritische regering lijkt niet van plan zich te schikken naar de richtlijnen van Europa. De vrees voor bijkomende financiële spanningen maakt de markten ongerust, onder meer omdat heel wat Europese banken zijn blootgesteld aan de derde economie van de eurozone.

'Italië is Griekenland niet: Frankrijk, Duitsland en nog heel wat andere banken zijn blootgesteld aan Italië. Frankrijk is bijvoorbeeld blootgesteld aan ongeveer 250 miljard euro openstaande Italiaanse schulden', legt Peter Vanden Houte uit.

Brexit

Zelfs als Italië zich zou schikken naar de Europese wetten, dan lijkt het niet alsof de rust snel zal terugkeren, want in diezelfde maand komt er ook een vervolg aan het Brexit-verhaal. 'Je kan de Brexit vergelijken met 'The Bold and the Beautiful'. Daar zijn duizenden afleveringen van en dat stopt nooit', aldus de hoofdeconoom van ING.

Als er in oktober geen akkoord is over alle aspecten van de Britse uittreding, kan de transitieperiode nog in het gedrang komen en gaat een harde Brexit in vanaf maart 2019. 'Het probleem met de Britten is dat ze altijd denken dat ze een akkoord hebben. Maar dan gaat het over een akkoord binnen hun eigen regering en niet met de hele Europese Unie.'

ING kijkt verder ook naar de Europese Centrale Bank en haar rentepolitiek. 'Vermoedelijk trekt de ECB haar rentetarieven een eerste keer op in het vierde kwartaal van 2019, maar gezien de Amerikaanse economie dan dreigt stil te vallen, lijkt het opwaartse rentepotentieel in Europa heel beperkt', aldus Peter Vanden Houte.

Dankzij de belastingverlagingen, die zowel in 2018 als in 2019 ongeveer 0,7 procent aan de groei toevoegen, is de economie van de VS nog steeds aan het groeien. Maar de negatieve gevolgen van de hoge Amerikaanse rentevoeten zullen zich vermoedelijk in 2019 wreken en Europa zal dat voelen, aldus Vanden Houte. 'We vrezen dat we ons dan in Europa opnieuw in een scenario zullen bevinden met zeer lage rentes, en dat nog veel langer dan we vandaag denken.'

Kleinere bedrijven hebben minder last van de handelsspanningen. Steven Vandepitte Strateeg ING

Trump's protectionistisch verhaal en zijn knipperlichtrelatie met Xi Jinping wegen op de markten en dat zal nog even blijven duren, zegt beleggingstrateeg Vandepitte. Op de markt vertaalt zich dat in verliezen en winsten die snel afwisselen.