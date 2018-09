ING: ‘FNG heeft veel troeven in huis om de concurrentie te kloppen'

Volgens het beurshuis ING zal de winst van FNG fors groeien door de integratie van online- en offlineverkoop en het opkalefateren van de overgenomen winkels Miss Etam en Brantano.

ING startte dinsdag de opvolging van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 30 euro. In een lijvig rapport van 47 pagina's lichtte de bank haar argumentatie toe. Het aandeel FNG reageerde met een stijging van 4 procent.

FNG is niet bekend bij het grote publiek maar haar merken en winkels zijn dat wel. De modegroep heeft onder andere de merken CKS en Claudia Sträter in portefeuille en beheert de Belgische schoenenwinkels van Brantano. De kledij die FNG ontwerpt, verdeelt ze via haar eigen 500 winkels of aan de 1.500 kledingwinkels en onlineplatformen waarmee ze samenwerkt. De groep is vooral actief in België en Nederland.

In juli kreeg FNG een tweede beursnotering in Brussel, ze noteerde eerder al in Amsterdam. Tegelijk wilde de groep 85 miljoen euro ophalen maar daar slaagde ze niet in. FNG kreeg uiteindelijk 'slechts' 60 miljoen euro in kas.

Groei

FNG groeit als kool. Het bedrijf groeit zowel organisch als door overnames. In 2016 nam het de Nederlanse vrouwenkledijwinkel Miss Etam over dat toen in moeilijkheden verkeerde. In datzelfde jaar kocht FNG Brantano. Sinds de oprichting in 2003 legde de modegroep een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 44 procent neer.

En FNG zal blijven groeien, zegt ING. De omni-channelaanpak waarbij FNG zowel online als in winkels verkoopt, rendeert. Door die strategie differentieert FNG zich van pure onlinespelers zoals Zalando en Asos.

Vooral op het vlak van e-commerce heeft FNG veel groeimarge. De grootste kansen ziet ING bij de kledijmerken en Brantano waar de onlineverkopen nog maar een klein deel van de omzet uitmaken. ING verwacht voor de periode 2017-2021 een jaarlijkse omzetgroei van 10 procent, waarmee FNG de concurrentie overvleugelt.

FNG heeft enkele troeven in huis. De modegroep bezit 10 merken die elk inspelen op een specifieke doelgroep. Elk merk heeft een eigen identiteit en zit in een bepaalde prijsklasse. Op die manier minimaliseert FNG het risico dat ze een modetrend over het hoofd ziet. Om het risico op onverkochte voorraden tegen te gaan lanceert FNG tussen 10 en 15 nieuwe collecties per jaar. Daarnaast zijn de producten van FNG evenwichtig vertegnwoordigd in alle verkoopkanalen.

'Lokale held'

De verticale bedrijfssctructuur geeft FNG een streepje voor op de sectorgenoten. De kledinggroep doet zowel het ontwerp van de kleren als de marketing en de verkoop. Zo kan FNG snel en efficiënt reageren op de marktvoorkeuren en inspelen op modetrends. FNG heeft veel ruimte om de winstmarge op te krikken. De overgenomen merken Miss Etam en Brantano verkeerden in moeilijkheden en waren niet efficiënt. Via schaalvoordelen kan FNG de merken stroomlijnen wat bijdraagt aan de winst van de groep.

ING ziet in Brantano een 'lokale held' die in België het gat op de onlinemarkt kan invullen zoals Wehkamp doet in Nederland. Via de webshop van Brantano kan FNG voor haar kledingmerken een groter publiek vinden in België.