ING trekt op kleine maand spurt van 30 procent

Die dag kwam CEO Steven Van Rijswijk met een jaarrapport dat de beurswereld met een groter dan verwachte kostencontrole en stevige dividendbelofte in aangename zin wist te verrassen. Sindsdien grossiert de groep in koopadviezen .

Al die sectoren hebben één iets gemeen: het gaat om ' verlaat-het-huisaandelen ', bedrijven die munt slaan uit een geleidelijke heropening van de economie naarmate een groter deel van de bevolking gevaccineerd wordt. Bij banken hopen beleggers op fors lagere provisies voor probleemkredieten. Tegelijk is de renteklim , de gesel van beleggers in technologie-aandelen, voor banken welkom: zo wordt hun kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren, weer iets rendabeler.

ING is op dit ogenblik dé zwaargewicht van de Bel20, met een weging van 18,8 procent. Dat is ruim meer dan AB InBev (13,1%) en KBC (10,4%). Mogelijk beleeft het Nederlandse aandeel wel zijn zwanenzang in de Belgische aandelenkorf: minder dan 15 procent van het personeel van de groep is nog Belgisch, een voorwaarde om in de Bel20 te mogen blijven.