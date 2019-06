ING verwacht dit jaar renteverlaging ECB

Door de lage economische groei en de zwakke inflatie in de eurozone is het waarschijnlijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) later dit jaar de rente met 10 basispunten verlaagt. Dat zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België.

In vergelijking met eind vorig jaar is Vanden Houte iets somberder geworden in zijn vooruitzichten. De wereldwijde groei duurt al tien jaar en uit recent onderzoek blijkt dat de kans op een recessie groter wordt naarmate een expansie langer duurt. ‘Na 40 kwartalen is dat 57 procent. De reden is dat er onevenwichten ontstaan en de economie kwetsbaarder wordt voor een externe schok.’ Die schok komt van de Amerikaanse president Donald Trump en de handelsconflicten die hij heeft aangestoken. Conflicten die hij grotendeels via Twitter stuurt.

Het slechte nieuws is volgens Vanden Houte dat Trump al successen heeft geboekt. Na vijf, zes dagen heeft Mexico toegegeven en een strengere grenscontrole beloofd. Het risico is dat Trump dat ook zal proberen door te drijven in andere conflicten. ‘Wij vrezen dat de Verenigde Staten bijkomende tarieven zullen opleggen aan China en dat China zal terugslaan. En dat Trump ook de druk op Europa zal opdrijven.’

Herverkozen

De aanslepende handelsconflicten zullen een impact hebben op de internationale handel, die dit jaar nauwelijks zal groeien. 2020 wordt mogelijk iets beter omdat Trump tegen dan handelsakkoorden zal willen sluiten - eventueel schijnakkoorden – met het oog op zijn herverkiezing, zegt Vanden Houte.Hij acht de kans zeer groot – ’75 procent’ – dat Trump herverkozen wordt omdat er een reëel risico is dat de Democraten een te linkse kandidaat naar voren schuiven en daardoor het middenveld kwijtspelen. ‘Het zal dan wel een Trump zijn zonder geld’, grinnikt hij.

Wij vrezen dat de Verenigde Staten bijkomende tarieven zullen opleggen aan China en dat China zal terugslaan. Peter Vanden Houtte Hoofdeconoom ING België

De handelsoorlogen dreigen dus nog een hele tijd te woeden en zullen een negatieve impact hebben op de economische groei, zowel in de VS als in China. ‘Met de handelsmaatregelen die al zijn genomen en het risico dat de vijandelijkheden in eerste instantie nog voort escaleren lijkt een negatief bbp-effect van 0,2 tot 0,4 procent op de wereldeconomie niet onrealistisch’, meent Vanden Houte.

Jobcreatie

Een belangrijk signaal dat in de VS op een groeivertraging wijst, is de jobcreatie. Die neemt al af en de ING-econoom ziet die voort dalen tot de zomer van 2020. De centrale bank (Fed) kan enig soelaas bieden door de rente te verlagen. De lage inflatoire druk biedt daarvoor ruimte. De importtarieven zullen wel een effect hebben op de inflatie, maar tijdelijk.

Voor de Chinese economie was 2018 een moeilijk jaar en het herstel dat begin dit jaar zichtbaar was, is alweer gebroken door de handelsoorlog. ‘De Chinese overheid zal daarom meer inspanningen doen om de economie te stimuleren’, denkt Vanden Houte.

Japanisering

Europa is voorlopig niet rechtstreeks betrokken bij de handelsoorlog, maar is toch gevoelig voor het conflict door het grote gewicht van de industrie en de sterke exportgerichtheid van haar economie. De onzekerheid rond de brexit en een Italiaanse regering die de begrotingsteugels wil vieren, bemoeilijken de situatie. ING ziet de groei in de eurozone dit jaar dalen tot 1 procent en in 2020 ook op 1 procent blijven, hoewel dat jaar meer werkdagen zal tellen. Daarmee is de bank iets pessimistischer dan de Europese Centrale Bank (ECB).

Schermvullende weergave De Amerikaanse president Donald Trump is een ijverige Twitteraar. ©Photo News

Met een inflatie die de voorbije vijf jaar gemiddeld minder dan 0,9 procent bedroeg, is stilaan sprake van een ‘japanisering’ van de Europese economie, meent ING. Japan kampt al jaren met een zeer lage (of zelfs negatieve) inflatie en een negatieve ‘output gap’, waarbij de economie onder haar capaciteit presteert, in combinatie met een verouderende bevolking.

ING denkt daarom dat de ECB haar beleid verder versoepelt en mogelijk al in september de rente met 10 basispunten verlaagt. Omdat dat een slechte zaak is voor de banken, moet de ECB compenserende maatregelen nemen, stipt Vanden Houte aan. Hij denkt aan een systeem zoals in Zwitserland, waar banken een deel van hun overtollig kapitaal tegen een gunstiger rentevoet kunnen parkeren bij de ECB. De mogelijkheden om nog meer te stimuleren zijn beperkt.

Defensiever

De beurzen houden volgens de beleggingsstrateeg Steven Vandepitte te weinig rekening met een Amerikaans-Chinese handelsoorlog die nog een hele tijd kan voortduren. De inkrimping van het handelsverkeer remt onvermijdelijk de winstgroei af. ‘In het tweede kwartaal is bij de bedrijfsresultaten een kleine ontgoocheling mogelijk. Maar het grote probleem is het vierde kwartaal, wanneer de Amerikaanse economie echt kan vertragen.’

De beurzen zullen nooit meer dan 5 procent verwijderd zijn van een tweet van Trump. Steven Vandepitte Beleggingsstrateeg ING België

Hij ziet nu weinig momentum voor de beurzen en verwacht dat ze op en neer blijven gaan binnen een brede schommelingsmarge. ‘De beurzen zullen nooit meer dan 5 procent verwijderd zijn van een tweet van Trump’, verklaart hij de volatiliteit. Katalysatoren die de beurzen in de tweede jaarhelft wezenlijk zouden kunnen doen stijgen, zijn er in zijn ogen niet. In zijn presentatie toonde hij daarom gewoon een blanco tabel. Voor beleggers zal het er dan ook op aankomen gebruik te maken van rally’s om hun algemene risico’s te verkleinen.