IPO-gekte noopt gamebedrijf Roblox tot uitstel beursdebuut

In een memo aan het personeel vrijdagavond liet Roblox weten dat zijn beursintroductie niet meer voor december zal zijn, maar over het jaareinde getild wordt. ‘We geloven dat er een opportuniteit is om ons specifiek proces voor werknemers, aandeelhouders en toekomstige investeerders te verbeteren’, zei Roblox-CEO David Baszucki in een verwijzing naar de manier waarop de aandelen geprijsd worden.