'Ik ben heel positief, maar soms moet een boek je als een vuistslag treffen'

Een boek dat een dreun verkoopt, een ander dat tot optimisme dwingt en een laatste over ons onderbewustzijn. Ziehier de selectie van Ingrid Stevens, bestuurder bij Leo Stevens Private Banking.

‘Ik heb veel financieel-economische boeken gelezen, maar die hebben mij niet gevormd tot wie ik nu ben en waarvoor ik sta. Daarvoor kijk ik naar boeken die over de mens gaan, over emoties, over optimisme ook. Ik heb mij in mijn carrière altijd veel meer een CPO gevoeld, een chief people officer. Bezig zijn met mensen is een rode draad door mijn loopbaan, of het nu als bestuurder is in de financiële sector of bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.’

‘Het eerste boek dat een diepe indruk op mij heeft gemaakt toen ik het als 20-jarige las, was ‘Is dit een mens?’ (1947) van Auschwitz-overlever Primo Levi. Het gaat over de ondraaglijke vernederingen en weerloosheid van mensen in de concentratiekampen. Nu we stilaan afscheid nemen van die generatie, is het extra belangrijk de gruwelen van toen niet te vergeten. Ik ben van nature heel positief ingesteld, maar we hebben soms nood aan boeken die je als een vuistslag tegen de schedel treffen, om Franz Kafka te parafraseren. Dit boek voert ook terug naar mijn overtuiging dat we heel veel respect moeten hebben voor elkaar en voor de medemens.’

‘Een tweede boek, ‘Thinking, Fast and Slow’ (2011) van Nobelprijswinnaar Economie Daniel Kahneman, gaat over de kracht van het onderbewustzijn en hoe mensen beslissingen nemen. Bankieren gaat over meer dan alleen maar centen en rendementen. Zo is financiële gemoedsrust heel belangrijk voor mensen, net zoals relaties belangrijk zijn. Als bankier moet je niet alles puur rationeel benaderen. De vragen die we het vaakst krijgen van onze klanten, gaan over zaken zoals wat ze moeten doen als ouderen dementeren. Ik voel mij dan ook graag een compagnon de route.’