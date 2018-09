Impasse over brexit zet pond onder druk

Het Brits pond staat vrijdag onder druk omdat Europese leiders het voorstel van de Britse premier Theresa May over de modaliteiten van de brexit hebben verworpen.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders waarschuwden donderdag op de Europese top in Salzburg dat het niet zeker is dat de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereiken over de brexit. Ze riepen May op haar voorstel snel aan te passen. De Britse pers noemt de Europese kritiek 'een vernedering voor May' en 'de ramp van Salzburg'.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat in maart 2019 de Europese Unie. Maar beide partijen moeten uiterlijk in november een akkoord bereiken over de modaliteiten. Het Europees Parlement en het Britse Lagerhuis moeten daarna nog de voorwaarden van de brexit goedkeuren. Een van de discussiepunten is de 'open grens' tussen Noord-Ierland (deel van het Verenigd Koninkrijk) en het EU-Ierland.

Als de EU en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord bereiken, komt er een zogenaamde harde brexit. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk zijn toegang tot de Europese eenheidsmarkt verliest. Zo'n scenario zou erg nadelig zijn voor de Britse economie.

Het toenemende risico van een 'no-deal brexit' weegt op het pond. De Britse munt daalt vrijdag met ruim een half procent naar 0,893 pond per euro. May kondigde vrijdag aan dat ze een nieuw voorstel zal doen over de brexit.