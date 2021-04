Implosie fonds kost Credit Suisse 4 miljard

'We gaan hier serieuze lessen uit trekken', belooft CEO Thomas Gottstein. Hij stuurt alvast de chef risicobeheer wandelen.

Een strop van 4,4 miljard Zwitserse frank of 4 miljard euro. Dat is de put die de implosie van het Amerikaanse fonds Archegos nalaat in de rekeningen van Credit Suisse, leert een waarschuwing die de Zwitserse grootbank maandag uitstuurde.

De Zwitsers gingen dubbel in de fout bij Archegos. Niet alleen lieten ze het tegenpartijrisico te hard oplopen, maar bovendien talmden ze bij de stampede richting exit eenmaal het fonds begon te wankelen.

In een klassieke 'wie niet weg is, is gezien' dumpten Wall Street-huizen Goldman Sachs en Morgan Stanley meteen hun stukken onderpand nadat gecoördineerde verkopen niet mogelijk bleken, waardoor een talmend Zürich de verliezen nog meer zag oplopen.

Voor CEO Thomas Gottstein, die pas goed een jaar geleden het roer overnam toen een spionageschandaal voorganger Tidjane Thiam de kop kostte, komt het Archegos-debacle bovenop de strop rond Greensill. De vermogensbeheertak van Credit Suisse bleek iets te gretig geld gestopt te hebben in de eveneens geïmplodeerde Brits-Australische specialist in alternatieve financiering.

'Onaanvaardbaar', erkent Gottstein in de mededeling. 'We gaan hier serieuze lessen uit trekken'. En de CEO laat meteen als zoenoffers voor de getergde aandeelhouders koppen rollen: Lara Warner, hoofd risicobeheer, en Brian Chin, hoofd van de zakenbanktak, moeten vertrekken.

Gottstein schrapt ook alle bonussen voor 2020, zet het mes in het voorgestelde dividend en haalt ook het voorstel om directie en bestuurders kwijting te verlenen over 2020 van de agenda voor de jaarvergadering van 30 april.