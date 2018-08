India krijgt zwarte economie niet klein

De grote Indiase geldwisseloperatie van twee jaar geleden is er niet in geslaagd het vele zwarte geld waardeloos te maken. Dat blijkt uit het jaarverslag van de centrale bank.

India schrapte op 8 november 2016 met onmiddellijke ingang de twee grootste bankbiljetten, van 500 en 1.000 roepie. De bevolking kreeg tot eind december tijd om die bankbiljetten om te wisselen in nieuwe biljetten.

De overheid wilde met de operatie de uitgebreide zwarte economie een klap toedienen. Voor stortingen boven 250.000 roepie (3.000 euro) was immers een bewijs nodig dat belastingen waren betaald. De regering dacht dat zowat 5.000 miljard roepie of een derde van de geldomloop zwart geld was en niet zou worden omgewisseld.

Maar nu zegt de centrale bank in haar jaarverslag dat liefst 99,3 procent van de bankbiljetten is omgewisseld. Rijke Indiërs die zwart geld wilden witwassen verkochten hun bankbiljetten met een korting aan makelaars. Die makelaars stuurden arme Indiërs met de bankbiljetten naar de banken om ze om te wisselen in nieuwe biljetten.