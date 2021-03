India wil cryptomunten verbieden

Dat meldt het persagentschap Reuters. Binnenkort discussieert het Indiase parlement over het gebruik van de bitcoin en andere digitale munten. Twee jaar geleden raadde een overheidspanel aan gevangenisstraffen tot tien jaar en torenhoge boetes op te leggen aan handelaars in cryptovaluta.

Rechtbanken

De centrale bank van India had in 2018 de commerciële banken verboden kredieten te geven aan cryptotraders of -platformen, maar de rechtbanken schroefden dat verbod terug. De Indische centrale bank werkt aan de lancering van een eigen digitale munt. Volgens enkele advocaten die de handelsplatformen in digitale munten vertegenwoordigen, zal ook een nieuw verbod het juridisch niet halen. Volgen hen zijn ze geen gevaar als concurrent voor de roepie.