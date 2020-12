Indonesië dient Sipef stevige klap toe

De plantageholding Sipef krijgt een dreun op Euronext Brussel. Fors hogere exportheffingen in Indonesië zullen een stuk van de winst opvreten. Dat Warner Bros nieuwe films ook gaat streamen haalt Kinepolis onderuit.

De Europese beurzen laten vrijdagmiddag beperkte winsten - gemiddeld 0,3 procent - optekenen. Er zijn signalen dat een nieuw stimulusplan nu toch kans maakt in de VS en de vaccinhoop blijft ook het optimisme voeden. De grootste impuls komt echter van de oliewaarden. De olieprijs zit in de lift na het compromisakkoord dat de OPEC+-landen hebben bereikt.

In Brussel zijn het vooral AB InBev (+2,4%), de cyclische waarden Aperam (+2,2%) en Solvay (+1%) die de Bel20 hoger stuwen. De index wint 0,5 procent tot 3.733 punten. Telenet (-3,25%) noteert zonder het recht op het interimdividend van 1,375 euro bruto en staat op de rem.

Palmolie

Sipef verliest meer dan een tiende van zijn waarde door ongunstig nieuws uit Indonesië: het aandeel zakt 11,5 procent tot 45,65 euro. De notering van de plantageholding werd donderdagnamiddag opgeschort en vanmorgen hervat. Intussen maakte Sipef bekend dat de Indonesische regering heeft besloten om de exportheffingen vanaf 10 december gevoelig op te trekken. De resultaten van Sipef zullen daar significant onder lijden.

De opbrengst van de hogere heffingen wil Indonesië gebruiken om zijn biodieselprogramma verder te financieren. Sinds begin dit jaar mengt het land 30 procent biodiesel in de diesel die aan de pomp wordt verkocht, tegen 20 procent in 2019. Door de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns is de vraag echter afgenomen. In combinatie met lage olieprijzen zag Indonesië zich verplicht zijn prijsformule aan te passen.

De nieuwe exportheffingen, die oplopen naarmate de palmolieprijs stijgt, zijn veel hoger dan de vorige. Zo betaalde Sipef in november 58 dollar per ton en tot 10 december 88 dollar. Op basis van de huidige palmolieprijs zou de heffing stijgen tot 213 dollar per ton, wat bijna een verviervoudiging inhoudt.

Sipef waarschuwt dan ook dat de exportheffingen en -taksen ‘een negatieve impact’ zullen hebben ‘op het toekomstige winstpotentieel en op de liquiditeitsgeneratie’. Alleen al voor december verwacht Sipef een impact van circa 2 miljoen dollar op de nettowinst. Aangezien onduidelijk is hoe de palmolieprijs zal reageren, waagt de Schotense holding - die voor 34,68 procent gecontroleerd wordt door Ackermans & van Haaren - zich niet aan een becijfering van de impact in 2021.

‘Een verrassende ingreep die zeer negatief is voor Sipef’, zegt analist Frank Claassen van Degroof Petercam. Een aanpassing van de Indonesische exportheffingen op palmolie zat er aan te komen, maar het nieuwe systeem is veel harder dan verwacht. Het opwaarts potentieel van hogere palmolieprijzen zal nu voor het grootste deel doorstromen naar de Indonesische regering in de vorm van exportheffingen en -taksen, merkt hij op.

Gezien de toenemende onzekerheid en door het aftoppen van het opwaarts potentieel vindt hij een koopadvies voor Sipef niet langer gerechtvaardigd. Hij zet zijn advies op ‘houden’ en laat zijn koersdoel zakken van 58 tot 48 euro. Hij baseert zich daarvoor op de waarde per hectare, die hij nu op 8.500 à 9.000 dollar raamt tegen voorheen 10.500 tot 11.000 dollar.

Hij denkt dat de winstprognose van 10 tot 15 miljoen dollar voor 2020 die Sipef eind oktober gaf, nog wel haalbaar is, maar volgend jaar zullen de veel hoger uitvoerheffingen stevig toeslaan. Claassen verlaagt dan ook zijn winstraming voor 2021 van 25 tot 21 miljoen dollar en voor 2022 van 31 tot 26 miljoen dollar.

Alan Vandenberghe van KBC Securities daarentegen maakt zich niet al te veel zorgen. Hij wijst erop dat de markt zeker niet in paniek is. De aandelen van sectorgenoten als First Resources (stabiel) en Golden Agri (+3,7%) reageerden niet. Hij becijferde ook dat Sipef bij de huidige hoge palmolieprijs (boven 910 dollar per ton) na aftrek van de nieuwe heffing nog altijd circa 785 dollar per ton zou binnenkrijgen. Dat is in lijn met de prijs waarop zijn ramingen voor 2021 zijn gebaseerd. Op basis van sterkere fundamentals op langere termijn handhaaft hij zijn koopadvies en koersdoel van 55 euro.

Warner Bros

Een stevige opdoffer krijgt ook Kinepolis : de bioscoopgroep, die sinds het eerste vaccinnieuws van Pfizer/BioNTech ruim 50 procent was geklommen, dondert 10,4 procent omlaag tot 35,05 euro.

De Amerikaanse filmproducent Warner Bros heeft besloten volgend jaar alle nieuwe films op dezelfde dag in de bioscoop en op de streamingdienst HBO Max te lanceren. De films zullen een maand lang via streaming te bekijken zijn. Voor bioscoopgroepen is dat een uiterst kwalijke zaak, omdat daarmee een belangrijke prikkel om bezoekers te lokken - een nieuwe prent bekijken - wegvalt.

Zwevegem

Bekaert voert opnieuw een herstructurering door in België. Door het herschikken van een aantal activiteiten staan 160 banen op de tocht in Zwevegem en Ingelmunster.

ING-analist Stijn Demeester wijst erop dat het de tweede keer in twee jaar is dat Bekaert in België ingrijpt. HIj raamt de gerealiseerde besparing op circa 10 miljoen euro per jaar.

In een afzonderlijk rapport trekken Demeester en zijn collega David Vagman hun koersdoel voor de staaldraadverwerker op van 23 tot 30 euro. Ze reageren daarmee op de sterke derdekwartaalresultaten. Ze hebben lof voor de margeverbetering, maar willen nu organische groei zien. Hun advies blijft ‘houden’.