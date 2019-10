Industriepijnen duwen beurzen kopje onder

De beurzen diepen hun openingsverliezen uit met koersdalingen tot 1,3 procent voor de belangrijkste Europese indexen. De angst voor een wereldwijde krimp van de economie brengt beleggers in alarmmodus.

Kort na opening van de ochtendhandel noteren alle belangrijke Europese indexen met verlies. De Bel20 geeft 1 procent prijs tot 3.631,83 punten. Op Proximus na kleurt de integrale index rood in de voormiddaghandel.

Beleggers werden gisterennamiddag uit hun lood geslagen door een slecht cijfer over de Amerikaanse economie. De ISM-index, de vinger aan de pols van de Amerikaanse industrie, daalde in september tot 47,8 punten, het zwakste peil sinds juni 2009. Dat is een veel scherpere terugval dan analisten verwacht hadden.

Na eerdere alarmbellen in Duitsland en de eurozone, is de ISM-index een nieuwe 'rode vlag' die wijst op een stevige groeivertraging, mogelijk zelfs een krimp van de wereldeconomie. Ook de inversie van de Amerikaanse rentecurve, de betrouwbaarste indicator van de voorbije 60 jaar, wijst op een nakende recessie.

In Europa lijkt die kans nog groter. In Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zakte de economische activiteit al in het tweede kwartaal.

Risk-off

Industriële aandelen, die het meest gevoelig zijn aan economische schommelingen, zijn het grootste slachtoffer van de toegenomen recessievrees. In Brussel glijden Aperam , Solvay en Umicore uit met koersverliezen tot 2 procent.

Ook grondstofgevoelige aandelen staan in de uitverkoop. Buiten Brussel zijn mineralenverwerker Imérys , staalproducent Arcelor Mittal en glasbedrijf Saint-Gobain de grote verliezers met koersdalingen tot 3 procent.

Beleggers vluchten in zogenaamd veilige havens. De goudprijs sterkt met 1 procent aan en ook de Zwitserse frank versterkt.