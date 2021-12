Inflatie VS zit op hoogste peil sinds 1982

De inflatie stijgt verder in de VS. Ze zat in november op het hoogste niveau sinds 1982. De oorzaak ligt in de forse begrotingsstimulus, de hogere energieprijzen en de problemen in de aanvoerketens.

De favoriete inflatiebarometer van de Amerikaanse centrale bank (Fed) steeg in november van 5,1 naar 5,7 procent. Economen hadden dat voorspeld. De kerninflatie - zonder voeding en energie - kwam uit op 4,7 procent en die was wel hoger dan de verwachting van 4,5 procent.

De inflatie wordt onder andere aangejaagd door de forse begrotingsstimulus in de VS. Die doet het beschikbaar inkomen van de Amerikanen stijgen. Dat extra inkomen gebruiken ze om het op een kopen te zetten. En dat veroorzaakt een vraag die door het aanbod nauwelijks bijgebeend kan worden.

Dat het aanbod niet goed kan volgen, heeft met heel andere zaken te maken. Er is de opvallende stijging van de energieprijzen, maar er zijn ook grote problemen in de aanvoerketens. Problemen zoals coronabesmettingen in havens maken dat de levering van producten aan bedrijven vertraging oploopt. Daarnaast is er het chiptekort.