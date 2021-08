Inflatie aan fabriekspoort: 10 procent

De Europese producentenprijzen zijn in juni jaar op jaar met ruim 10 procent gestegen. Wat betekent dat voor de inflatie?

De producentenprijzen van industriële bedrijven in de eurozone, zeg maar de verkoopprijzen aan de fabriekspoort, zijn in juni met 10,2 procent gestegen tegenover juni vorig jaar. Dat meldt het statistiekbureau Eurostat dinsdag.

De stijging van de prijzen was het opvallendst in de energiesector, waar de inflatie 25,4 procent bedroeg. Bij de halffabricaten was de prijsstijging 10,6 procent. Als we naar afzonderlijke landen kijken, zagen we de grootste toenames in de producentenprijzen in Ierland (+42,7%), België (+20,7%) en het niet-euroland Denemarken (+19,1%).

Een prijsstijging van 10 procent. U zou zich al bij lagere procentuele toenames zorgen maken over de oplopende inflatie, maar is dat terecht? Toch niet helemaal. Want hoewel de inflatie aan de fabriekspoort uitzonderlijk hoog is, is de impact daarvan op de gewone inflatie (prijsstijgingen in consumentengoederen) relatief beperkt.

Een voorbeeld is Ierland. In dat land zijn de producentenprijzen met meer dan 40 procent gestegen, terwijl de inflatie daar slechts iets meer dan 2 procent bedraagt. Een van de redenen daarvoor is dat producenten de kostenstijgingen niet altijd volledig doorrekenen aan de consument, maar inleveren op hun marges. Al zijn er wel aanwijzingen dat een belangrijk deel toch wordt doorgerekend. Daarnaast wegen diensten in de index van consumentenprijzen zwaarder dan industriële goederen, waardoor ook hier de impact weer wordt afgezwakt.

Iets mis met inflatiecijfers?

De prijsstijgingen bij fabrieken laten zien dat de wereld nog altijd kampt met flessenhalzen in de aanvoerketens.

Is er dan wellicht iets mis met de manier waarop wij inflatie meten. Ook dat lijkt niet het geval. De reden dat diensten zwaarder wegen in de consumentenprijsindex is omdat consumenten meer uitgeven aan diensten dan aan goederen, waardoor het dus ook redelijk is om de eerste groep een zwaardere weging te geven.