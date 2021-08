Inflatie en China bedreigen 'tien getroebleerde' groeilanden

Het beurshuis Nomura heeft de club van 'fragiele' groeilanden uitgebreid naar tien, acht jaar nadat vijf gebrandmerkt werden voor hun precaire afhankelijkheid van buitenlands kapitaal. Ook nu dreigt een plotse monetaire verstrakking in de VS chaos te creëren.

Van de ‘Fragile Five’ naar de ‘Troubled Ten’. Wie dacht dat groeilanden vandaag beter gewapend zijn om met een plotse uitstroom van buitenlands kapitaal om te gaan vergist zich volgens Nomura. In een nieuw rapport breidt het beurshuis de originele vijf ‘fragiele’ groeilanden uit 2013 - Brazilië, India, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika - uit naar tien. Het vijftal heette toen erg afhankelijk te zijn van buitenlandse beleggersgeld voor de financiering van zijn economische groei. Geld dat met een vingerknip weer kon wegstromen zodra het economisch plaatje veranderde.

Dat gebeurde toen de Amerikaanse centrale bank (Fed) in 2013 nogal onverwacht de afbouw van haar soepele monetaire beleid aankondigde. Markten schrokken, met de beruchte ‘taper tantrum’ als resultaat. De Amerikaanse langetermijnrente ging prompt hoger, waarna de berg opportunistisch beleggersgeld die in groeilanden op zoek was gegaan naar een hoger rendement diezelfde landen halsoverkop ontvluchtte. De vijf waren fragiel omdat ze grote handelstekorten koppelden aan beperkte valutareserves.

De essentie Nomura identificeert tien groeilanden die kwetsbaar zijn voor plotse kapitaalvlucht: Brazilië, Indonesië, Turkije, Zuid-Afrika, Colombia, Chili, Peru, Hongarije, Roemenië en de Filipijnen.

Triggers zijn een monetaire verstrakking in de VS, waar een inflatieopstoot de centrale bank tot snelle actie kan dwingen, en een afkoelende Chinese economie.

Volgens Nomura hebben groeilanden nieuwe bronnen van instabiliteit ontwikkeld: een chronisch trage economische groei, een stijgende inflatie en een duidelijke verslechtering van de overheidsfinanciën.

Vandaag leeft opnieuw de vrees voor een ‘taper tantrum’ en het effect daarvan op groeilanden. De Fed zal naar verwachting nog voor het jaareinde zijn pandemiestimulus beginnen af te bouwen door zijn maandelijkse obligatieaankopen van 120 miljard dollar geleidelijk terug te schroeven. IMF-hoofdeconome Gita Gopinath waarschuwde maandag in de zakenkrant Financial Times dat groeilanden zich geen herhaling van de taper tantrum kunnen permitteren.

Waarnemers wijzen er graag op dat groeilanden er nu beter voorstaan dan in 2013. De handelstekorten zijn typisch kleiner en de valutareserves steviger. Groeilanden zijn ook minder afhankelijk van schulden uitgegeven in buitenlandse munten zoals de dollar. Bij een massale kapitaaluitstroom dalen hun eigen munten tegenover de dollar, wat die schulden duurder maakt om terug te betalen.

Instabiliteit

Maar volgens Nomura staan de groeilanden niet sterker dan in 2013, integendeel. ‘Groeilanden hebben nieuwe bronnen van instabiliteit ontwikkeld - chronisch trage economische groei, stijgende inflatie, een duidelijke verslechtering van de overheidsfinanciën - terwijl de reële beleidsrente (gecorrigeerd voor inflatie, red) uitgesproken negatief is in veel groeilanden’, schrijft Nomura. Met dat laatste verwijst het beurshuis naar het opvallend soepele monetaire beleid, in navolging van het Westen, waardoor ‘buitenlandse beleggers onvoldoende rendement krijgen gezien de verzwakte economische fundamentals’. Het resultaat is een ‘verhoogd risico op financiële crisissen’ zodra rentes wereldwijd beginnen te stijgen.

Voor de trigger kijkt Nomura naar een monetaire verstrakking in de VS, waar een inflatieopstoot de Fed tot snelle actie kan dwingen, en een afkoelende Chinese economie. Het beurshuis identificeert daarnaast enkele ‘kwetsbaarheden’ in de groeilanden die de zaken kunnen verergeren. Veel groeilanden zijn vandaag kwetsbaarder voor een plotse kapitaalvlucht dan in 2013, ondanks de minder sterke instroom van beleggersgeld sinds de pandemie. Nomura wijst erop dat de instroom voordien bijzonder stevig was, in 2014-2019, terwijl fors gestegen koersen de totale portefeuille geboost hebben. Een andere kwetsbaarheid is de verwachte verslechtering van het handelstekort in combinatie met aanhoudend grote begrotingstekorten.

Ommekeer

Nomura waarschuwt dat een ommekeer snel kan gaan. De risicoperceptie van beleggers kan zomaar omslaan, klinkt het, met een plotse uitstroom - en kelderende koersen - als gevolg. Op het lijstje van tien staan vier van de originele fragiele vijf - Brazilië, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika - naast Colombia, Chili, Peru, Hongarije, Roemenië en de Filipijnen. Het beurshuis wijst ook op de ongelijke impact van het coronavirus, dat groeilanden - met hun beperktere toegang tot vaccins - waarschijnlijk harder zal treffen dan westerse economieën.

Een extra kopzorg voor de groeilanden is dat ze tegelijk moeten afrekenen met de oplopende inflatie door de pandemie, die productieketens verstoort en grondstoffenprijzen boost. Zo zijn de consumentenprijzen in Brazilië 9 procent hoger dan een jaar geleden, terwijl in India de inflatie boven 6 procent uitstijgt.